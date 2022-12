A Szikra Mozgalom a NER kedvenc étterménél követeli:„fizessenek a gazdagok!”

A kaszinóblokkolás és a végrehajtói kar kiplakátolása után, most a NER kedvenc éttermeként ismert Felix étterem előtt folytatja a Fizessenek a gazdagok! kampányát a baloldali Szikra Mozgalom. A kaszinós esemény során kisebb balhé lett a láncból, most is megjelent a rendőrség, jelenleg igazoltatják a jelenlevőket.

photo_camera A Szikra Mozgalom Fizessenek a gazdagok! felirattal a Felix étterem előtt. Fotó: Bankó Gábor

A Szikra Mozgalom aktivistái felolvasták követeléseiket, miközben az étterem ajtaját bezárták, és az esemény Facebookos élőadása alapján egy - feltehetőleg - pincér épp teával kínálgatja a skandálókat.

Céljuk, hogy felhívják „a figyelmet a NER és kedvezményezettjeinek rongyrázására, amely hihetetlen mértékűre nyitja a társadalmi ollót: a szegényeket még szegényebbé, a gazdagokat még gazdagabbá teszi.”

A sajtó képviselőit a Döbrentei tér környékén várták, ahonnan a Felix étteremhez vonultak.