Vizsgálati fogságban az Európai Parlament korrupcióval gyanúsított alelnöke

Vizsgálati fogságba helyezték Belgiumban a görög Eva Kailit, az Európai Parlament egyik szocialista alelnökét, és három társát, akiket azzal gyanúsítanak, hogy Katartól fogadtak el pénzeket azért, hogy tompítsák az országot ért kritikákat, jelentette az MTI belga ügyészségi forrásokra hivatkozva. Roberto Metsola, az EP elnöke vasárnap azonnali hatállyal felfüggesztette a meggyanúsított házalelnök hatásköreit. Leváltásáról a jövő heti plenáris ülésén szavazhat az EP.

photo_camera Eva Kaili, az Európai Parlament bűnszervezetben elkövetett korrupció és pénzmosás gyanújával vizsgálati fogságba helyezett görög alelnöke. Fotó: ERIC VIDAL/AFP

A Politico összefoglalója szerint a belga rendőrség pénteken 16 házkutatást tartott, melyek során 600 ezer euró (~251 millió forint) készpénzt is lefoglaltak. A belga hatóságok gyanúja szerint bűnszervezetben elkövetett korrupció és pénzmosás történhetett. A lap beszámolója szerint eleinte úgy tűnt, hogy csak jelentéktelenebb szereplők akadtak horogra - egy volt EP-képviselő, pár parlamenti asszisztens, egy szakszervezeti vezető -, mígnem robbant a bombahír, hogy az Európai Parlament egyik vezetője, egyben Katar egyik leghangosabb védelmezője, Eva Kaili szocialista EP-képviselő is őrizetbe került.

Bár Katar vasárnap kiadott hivatalos közleményében "kategorikusan visszautasította", hogy bármi köze lenne a történtekhez, a lóláb kilóg, ha az eddig őrizetbe vettek nyilvános szerepléseit vizsgáljuk. Kaili például a minap a katari munkaügyi miniszterrel folytatott egyeztetései után a "munkavállalói jogok bajnokának" nevezte az országot, ahol most a világbajnokság apropóján nagyon is előtérbe került, hogyan bánnak a vendégmunkásokkal. Akikből igen sok van, lényegében ők adják az ország népességének 90 százalékát, és sokan közülük lényegében rabszolgasorban élnek. Nemhogy az országot nem hagyhatják el, de fel se mondhatnak főnökeik engedélye nélkül, és sokuk eleve nagy adóságokba veri magát, hogy egyáltalán munkalehetőséget kapjon, amit aztán a béréből le is vonnak.

A gyanúsítottak között van Luca Visentini, a Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének (ITUC) főtitkára. A világ építőipari szakszervezetei hangos bírálói voltak Katarnak, ahol a világbajnokság építkezésein a visszafogottabb becslések szerint is vendégmunkások százai, akár ezrei veszthették életüket. Az ITUC azonban kivételnek számított, rendre méltatta a katari munkaügyi reformokat.

Őrizetbe vették Kaili élettársát, Francesco Giorgit is, aki közel-keleti és észak-afrikai kérdésekben volt az EP tanácsadója.

Mindent egybevetve a most kibontakozó korrupciós botrány az EP történetének legsúlyosabb hasonló esete lehet. Michiel van Hulten, a Transparency International elnöke "minden képzeletet felülmúlónak" nevezte, a Magyarországon leginkább Orbán Viktor kérlelhetetlen kritikusaként ismert német zöldpárti képviselő, Daniel Freund pedig "az elmúlt évtizedek legsúlyosabb brüsszeli korrupciós botrányának".