Nagy István: A szankciók miatt megnőtt energiaárak miatt rendkívüli EU-s támogatás kell a gazdáknak

A háború, és az arra válaszul bevezetett szankciók miatt a gazdáknak rendkívüli uniós támogatásra van szükségük ahhoz, hogy továbbra is szavatolni tudják az élelmezésbiztonságot – közölte Nagy István agrárminiszter.

Nagy a Mezőgazdasági és Halászati Tanács brüsszeli ülése után azt mondta, az uniós agrárminiszterek többsége azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy aktiválja a mezőgazdasági válsághelyzetek kezelésére létrehozott, EU-s szinten 450 millió eurós mezőgazdasági tartalékot.

Az agrárminiszter szerint a háború, és az arra válaszul bevezetett szankciók miatt megnőtt energiaárak olyan szinten növelték meg az élelmiszerek előállítási költségeit, hogy azt a fokozatosan emelkedő termelői árak sem tudják ellensúlyozni. A kialakult válsághelyzet kiváltó oka teljes mértékben független a mezőgazdaságtól, ezért nem várható el a gazdáktól, hogy segítség nélkül, önerőből kezeljék a helyzetet.

„A lehető leghamarabb rendkívüli uniós támogatásra van szükség, hogy a gazdálkodók továbbra is szavatolni tudják az élelmezésbiztonságot” – mondta Nagy, aki reméli, a hétfői vita után az Európai Bizottság meghallja a tagállamok többségének kérését, és a jövő év első hónapjaiban javaslatot tesz a mezőgazdasági tartalék aktiválására, hogy a bajban lévő ágazatokban tevékenykedő gazdák mielőbb segítséghez juthassanak.

Nagy elmondta azt is, hogy a kialakult válsághelyzet leghatékonyabb kezelése azonban az ukrajnai konfliktust lezáró azonnali tűzszünet és a béke megteremtése lenne. Ez stabilizálná az energiapiacokat, csökkentené az alapanyagok árát, és így megoldaná a mezőgazdasági ágazatra is nehezedő kihívásokat, amik az élelmezésbiztonságot, az élelmiszerellátást és az élelmiszer megfizethetőségét is veszélyeztetik. (MTI)