A White Lotus második évadában a társadalmi különbségek helyett a fő nyomor már az önzőség, a bizalmatlanság és a toxikus maszkulinitás

A White Lotus második évadában kevesebb a gazdag, és a hiszti is kevesebb amiatt, hogy valaki nem a legdrágább szobát kapta, emellett pedig leszedték a gazdag fehérek vs. őket kiszolgáló feketék témáról is a hangsúlyt. Cserébe átrakták a szexre, a vágyra, nemiségre és a toxikus maszkulinitásra. A karakterek bűne már nem feltétlenül a szűk látókörű gazdagság, a fő nyomora mindenkinek inkább a végtelen és alantas önzőség, a bizalmatlanság és a versengés. A hatalomért, a pénzért, a szexért. Ami egyezik, hogy az első jelenetben közlik velünk: itt valaki meg fog halni egy hét szicíliai nyaralás után, nekünk pedig van hét részünk, hogy találgassuk, kinek a teste lebeg majd a Földközi-tengerben.

A mogorva és szarkasztikus, csodálatos pofákat vágó Harperé?

A tőle érzelmileg és szexuálisan látványosan tartózkodó és túl sok szempontból bizonytalan férjéé, Ethané?

A messziről elkerülendő macsótípus Cameroné?

Az önmagáért kiállni képtelen és kissé gerinctelen Portiáé?

A toxikus maszkulinitást tökéletesen lefedő Di Grasso család férfitagjai közül bárkié?

A Jennifer Coolidge által alakított, továbbra is pokolian gazdag, érzelmileg instabil és lehetetlen személyiségzavarokkal, illetve valószínűleg függőségekkel küzdő Tanyáé?

Egyvalaki van, akiről biztosan tudjuk, hogy nem hal meg: Daphne, Cameron felesége, mert az első – vagyis utolsó – jelenetben ő az, aki sikoltozva szalad ki a vízből, miután összetalálkozott egy hullával.

Értem és látom mindenki teljesen jogos rajongását a Tanyát alakító Jennifer Coolidge-ért, de Daphne (Meghann Fahy) magasan a legjobb karaktere ennek az évadnak, övé a legnagyobb alakítás is az utolsó részben, amikor fél percig csak némán néz, de a tekintetében ott van minden érzelem, majd közli: „Önmagam számára is rejtély vagyok. Folyton meglepem magam. Szerintem az ember tegye, amit kell, hogy ne érezze magát áldozatnak a saját életében.” Próbálok spoilermentes lenni, de ezt a monológot érdemes visszanézni újra, miután megnéztük az ezután következő jelenetet, hogy megérthessük, mi történhetett aztán közte és egy másik szereplő között a Taormina melletti Isola Bellán, amit a sorozat készítője, Mike White inkább a fantáziánkra bízott.

photo_camera Daphne (Meghann Fahy) Fotó: White Lotus/HBO

Az HBO-n látható White Lotus első évada olyan volt, mint egy kretén paródia, az a típusú, túlzásba vitt jelenetekkel teli színházi előadás, ami tele van ajtókon ki-be rohangáló szereplőkkel és lehetetlen félreértésekkel. Egy vígjáték, amiben a néző mindent tud és lát, a karakterek viszont csak tolják maguk előtt a szart, egyre idegesebbek, frusztráltabbak, egyre hangosabban ordítanak, és egyre nagyobb a bonyodalom, míg végül valaki beleszarik egy bőröndbe. Egy idő után ez kifejezetten fárasztó, és ha a sztori vége kiszámítható is, az ember pár hónapon belül azt is elfelejti, ki halt meg a végén. (Megtörtént, elfelejtettem, rá kellett keresnem.)

A második évadból mindez – szerencsére – hiányzik, és csak nyomokban tartalmazza ugyanazt a koncepciót, mint az első. A helyszín itt is egy sokcsillagos luxusszálloda, épp Szicíliában, ide is – ha nem is milliárdosok, de felső középosztálybeli – gazdagok érkeznek nyaralni egy hétre, itt is vannak fura alkalmazottak, pontosabban helyiek, akikkel összebonyolódnak a hotel vendégei, és itt is meghal valaki. Csak közben nincs őrület, inkább csak egy kellemesen nyomasztó, baljós hangulat, és a sorozatot rendező Mike White sem azt tolja az arcunkba, hogy „nézzétek, kretén gazdagok”, inkább azt mondja, hogy „nézzétek, kretén, sekélyes emberek, akik itt vannak Szicílián, de még itt is csak panaszkodni tudnak, meg hazudni egymásnak”.

photo_camera Tanya (Jennifer Coolidge) és Quentin (Tom Hollander) Fotó: White Lotus/HBO

A vendégek természetesen ki se mozdulnak a hotelből és annak vonzáskörzetéből, de ha mégis megteszik, akkor is csak egy másik puccos „palazzóban” fetrengenek, isznak, drogoznak, szexelnek vagy szenvednek. Közben látványosan boldogtalanok, leszámítva Cameront és Daphnét, akik viszont direkt ignorálják a külvilágot, a politikát, bármit, ami a világban vagy a bolygóval történik. Nem gondolkodnak, csak élnek, és ha szóba is kerül az asztaltársaságuk miatt valami mélyebb, mint a vásárolgatás, vagy hogy milyen bort kéne inni, fél percig tanakodnak azon, hogy legutóbb egyáltalán elmentek-e szavazni, mert nem emlékeznek, de aztán folytatják tovább az ivást vagy a szenvedést amiatt, hogy már kívülről tudják a hotel éttermének étlapját.

A sekélyességen, bizalmatlanságon, hazudozásokon és túlfűtött szexualitáson túl minden részben ott ordít a háttérben a toxikus maszkulinitás, élén a már említett Cameronnal, de csodás példa rá a Di Grasso család három generációnyi férfitagja is. A nagyapa, Bert (F. Murray Abraham), az apa, Dominic (a Maffiózókból ismert Michael Imperioli) és fia, Albie (Adam Di Marco) gyönyörűen bemutatnak minden szörnyű szexista férfitípust.

Bert, a nagyapa minden szembe jövő nőnek „udvarol”, legalábbis ő ezt gondolja a kínos és nemkívánatos megjegyzéseiről, amit a szálloda fiatal női vendégeivel vagy alkalmazottaival szemben megenged magának, miközben azzal büszkélkedik, hogy még így nyolcvanévesen is teherbe tudna ejteni bárkit. Az apa, Dominic ennél jobbnak gondolja magát a szexfüggősége és a tönkrement házassága ellenére is, főként, mert szerinte utóbbiakról végső soron az apja tehet, hiszen ezt a mintát látta. És ott van az unoka, Albie, a Stanfordon végzett jófiú-karakter, aki látványosan elítéli boomer apja és nagyapja szexista viselkedését, miközben ő is az, csak a maga szelíd és a kedves módján, mert nem veszi észre, hogy a mansplaining és az is színtiszta szexizmus, hogy mindenáron meg akarja menteni a nőket, akik aztán ezt kihasználva átverik. Arról nem is beszélve, hogy amikor arról kérdezik, milyen nők tetszenek neki, azt válaszolja: „csinos, sebzett madarak”.

photo_camera A Di Grasso család férfi tagjai, Albie (Adam Di Marco), Bert (F. Murray Abraham) és Dominic (a Maffiózókból ismert Michael Imperioli) Fotó: White Lotus/HBO

Eközben Albie az, aki megpróbálja ráébreszteni a Keresztapa-trilógiáért rajongó apját és nagyapját, hogy a film „egy olyan fantáziát képvisel egy olyan korról, amikor a férfiak minden problémájukat erőszakkal oldották meg, lefeküdtek minden nővel, majd hazamentek a feleségeikhez, akik nem kérdezősködtek, csak csináltak nekik egy tésztát”. Ráébredés helyett azonban Albie nagyapja azzal reagál, hogy ez egy „normális férfifantázia”, amire Albie azt válaszolja: „Az ilyen filmek szocializálják arra a férfiakat, hogy ilyen fantáziájuk legyen.” Albie apja eközben csak forgatja a szemét, majd apja mellé állva „agyomosottnak” nevezi a fiát.

Rajtuk kívül fontos szerepe van még a második évadban a hotel vezetőjének, Valentinának, két fiatal helyi lánynak, Luciának és Miának, illetve a hotelekben, yachtokon és palermói palazzókban bulizó meleg férfitársaságnak, akik között ott van a fiatal essexi srác, Jack is, minden átlagos brit legénybúcsú állandó résztvevője, aki akkor is azt üvölti az utcán tapsolva, hogy "United! United!”, ha már öntudatlanra itta magát. És persze ne felejtsük el Portiát, Tanya asszisztensét, a Z generáció klasszikus megtestesítőjét, aki a végére nemcsak a lehetetlen szettjei vagy a folyamatos depressziója és kétségbeesése miatt lesz érdekes.

photo_camera Lucia (Simona Tabasco) és Mia (Beatrice Grannò) Fotó: White Lotus/HBO

A White Lotus második évada nem bocsátkozik mély megfejtésekbe a gyarmatosítás hatásairól, a BLM mozgalomról vagy a társadalmi különbségkről, ahogy tette azt az első. Itt talán még a gazdagság is lényegtelen lehetne, ezek a karakterek valószínűleg pénz nélkül is ugyanezt csinálnák az olasz paradicsomban, ahol betegre zabálják magukat reggelire süteményekkel, napoznak, masszázsra járnak, semmi dolguk, de máson se jár az agyuk, csak hogy találjanak valamit, ami miatt szenvedhetnek és nyomorúságosnak érezhetik magukat, végső soron a bizonytalanságaik és a végtelenül önző vágyaik miatt. Ezek után viszont már nehéz eldönteni, hogy a sorozat két huszonéves karaktere, Portia és Jack között elhangzó alábbi párbeszédben végül is kinek van igaza.

Portia: Neked vannak céljaid?

Jack: Mi van? Céljaim?

P: Igen.

J: Neked mik a céljaid?

P: Nem tudom. (...) Elégedettnek lenni? Az jó lenne.

J: Szerintem a jelenben kell élni. Én legalábbis ezt teszem. Ki tudja, holnap élünk-e még.

P: Nagyon igaz. A világ el van cseszve.

J: Mi a baj vele?

P: Most viccelsz?

J: Szerintem rohadt jó a világ.

P: Szó szerint szétesik minden.

J: Szívesebben élnél a középkorban? Amikor cafatokra tépték egymást? Rosszabbak voltak, mint az ISIS meg minden. Csoda, hogy bárki is életben maradt Európában. Egyfolytában egymást aprították, meg égették meg máglyán. Nekem jöhet még egy sör. (...) Csak még annyi, hogy kibaszott mázlink van, érted? A világ történetének legjobb időszakában élünk, a legjobb bolygón. Ha nem vagy elégedett most, itt, akkor soha nem leszel az. Na, nyomjunk be, oké?

photo_camera Portia (Haley Lu Richardson) és Jack (Leo Woodall) Fotó: White Lotus/HBO

(Címlapkép: A Harpert alakító Aubrey Plaza a notói jelenetben, amit Mike White egy az egyben a L'Avventura' című, 1960-as Monica Vitti-filmből kölcsönzött – HBO/Instagram)