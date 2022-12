Pintér Sándor helyett csak Maruzsa Zoltánnal egyeztethetnek a tanárok

A múlt héten derült ki, hogy Pintér Sándor belügyminiszter konzultációra hívja az intézményvezetőket és tanárokat az oktatás helyzetéről, de a Civil Közoktatási Platform (CKP) közleményéből most kiderült, hogy valójában csak Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárral tudnak majd találkozni.

A CKP ezért levelet írt Pintér Sándornak:

„A múlt hét végén jelent meg a hír a médiában, hogy a Belügyminisztérium intézményvezetőket kért fel: jelenjenek meg egy hivatalos konzultáción. Akkor még úgy tűnt, hogy az intézményvezetők Önnel találkoznak majd, ám azóta kiderült, hogy csak Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárnak mondhatják el a véleményüket. Az államtitkár úr hosszú évek óta felel a közoktatásért, neki tehát már ismernie kell a kialakult helyzetet, a problémákat, követeléseket, illetve a helyzetelemző és javaslattevő anyagokat – számára feltehetően nem sok újdonságot tudnak mondani a meghívottak. Miniszter úr eszerint – annak ellenére, hogy a kormányban a köznevelési területet is képviseli – továbbra is elérhetetlen az Önt megszólító tanárok, szülők, diákok számára. Ön mindezidáig távol maradt a sztrájktárgyalásoktól, nem fogadta a szakszervezeti vezetőket, sőt (tudomásunk szerint) a kormány által létrehozott Köznevelési Kerekasztalt és a Nemzeti Pedagógus Kart sem tisztelte meg jelenlétével. Nem tartjuk szerencsésnek, hogy az oktatás problémái csak a Maruzsa Zoltán által vezetett államtitkárság közvetítésével jutnak el Önhöz, hiszen az államtitkárság többször is bebizonyította: nem tudja képviselni sem a hozzá tartozó munkavállalók, sem az általuk oktatott, nevelt gyermekek érdekeit.”

Ezért a CKP a következőkre kéri Pintér Sándort: