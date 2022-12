Az 55 éves könyv, ami dermesztően pontosan írta le azt, amiben ma élünk

Idén ősszel jelent meg újra magyarul a 20. század egyik legjelentősebb társadalomkritikai szövege, A spektákulum társadalma. Guy Debord 1967-es műve nemcsak a '68-as franciaországi lázadások idején volt az egyik legtöbbet idézett könyv, de azóta is sokak számára fontos hivatkozási alap maradt a kapitalizmus aktuális folyamatainak leírásához.

A spektákulum társadalma egyszer már megjelent magyarul, még 2006-ban, de az a kiadás mára gyakorlatilag beszerezhetetlenné vált. Az újrakiadás érdekessége, hogy Erhardt Miklós képzőművész teljesen átdolgozta a saját eredeti fordítását, tulajdonképpen egy új szöveg született meg. A munka mindkét alkalommal művészeti projektként indult, és szinte a véletlenen múlt, hogy végül könyv lett belőle. Erhardt 2004-ben a Liget Galéria falaira ragasztotta ki a fordításának lapjait, majd 17 évvel később, 2021 őszén ismét a Liget Galériába tért vissza, hogy Korrektúra című kiállításán a korábbi és az új szövegváltozatokat egymás mellé helyezze.

photo_camera Erhardt Miklós a létra tetején a Korrektúra kiállításon

Az új kiadás apropóján a két fordításról, Guy Debord és a A spektákulum társadalmának jelentőségéről, és sok minden más mellett a forradalom elképzelhetőségéről kérdeztük.

Hiányérzet

A spektákulum társadalma magyar megjelenése annyiban biztos nem szokványos, hogy a fordítója mindkétszer személyes indíttatásból kezdett el dolgozni a szövegen. Első alkalommal elsősorban az jelentette a motivációt, hogy a kilencvenes évek végén, a Magyarországra berobbanó piacgazdaság okozta felfordulás közepén Erhardt Miklós úgy érezte, borzasztó nagy szükség lenne itthon a kapitalizmus kritikai olvasatára, ami többet tud nyújtani annál, mint amit 1989 előttről ismerhetett.

„A hetvenes-nyolcvanas években nőttem fel, igazából teljesen apolitikus környezetben, a tananyagok és a hivatalos közbeszéd bornírt kapitalizmus-kritikáján, ami teljesen komolyanvehetetlen volt, az iskolán kívül, a baráti társaságomban pedig mögöttesen ugyanilyen bornírt szocializmus-kritika és nyugat iránti rajongás adta az alaphangot, de valójában egyik sem játszott igazán szerepet az életünkben. Csak akkor érintett meg először igazán a politikai ideológia, amikor a kilencvenes években az egész ország a feje tetejére állt, szinte vákuumkitöltő mozgással berontott ide a spektakuláris kapitalizmus, és tulajdonképpen egy-két évbe sűrítve játszódott le az a folyamat, ami 68-hoz vezetett, hogy az emberek szembesültek vele, hogy állampolgárból vagy munkásból fogyasztóvá fokozták le vagy léptették elő őket. Az egyetem mellett tolmácsként dolgoztam mindenféle szalajtott olasz üzletember mellett, akik a privatizáció lefölözésén ügyködtek, és elég közelről nézhettem, mindez milyen lepusztulást hozott magával, elsősorban vidéken. Valószínűleg ekkor alakult ki bennem valami irtózás a kapitalizmustól. Nyilván az sem volt habostorta, ami előtte volt, de akkor még gyerek voltam, amikor pedig feleszméltem, éppen ez volt, amit láttam magam körül. Egyszerűen hiányzott, hogy valami húsba vágóan relevánsat olvassak vagy lássak” – meséli a kezdetekről.

Erhardt pontosan emlékszik, hogyan találkozott először a könyvvel: a kilencvenes évek végén heti rendszerességgel járt el az építész-filozófus-költő Kotányi Attilához, aki 1956 után Párizsban kötött ki, ahol három éven át a Szituacionista Internacionálé tagja volt, baráti kapcsolatban állt Deborddal, az 1962 előtt született szituacionista manifesztók társszerzőjeként központi szerepet játszott a mozgalom alakulásában, mielőtt Debord, sokakkal együtt, ki nem zárta volna őt is a mozgalomból.

Mint Erhardt meséli, Kotányi a kilencvenes években elsősorban azt tette meg feladatának, hogy felvilágosítsa a fiatal művészeket az ismeretlen kapitalizmus borzalmairól, így valamiféle védettséget biztosítson a jövőre nézve. „Kotányi annyira komolyan vette a spektákulum kritikáját, hogy csak az élő beszélgetésekben hitt, nem engedett semmit rögzíteni, elutasított mindenfajta médiaszereplést. Ez volt a fő baja a szituacionistákkal is, hogy nem lehet úgy médiakritikát gyakorolni, hogy az ember közben maga is azt teszi, amit kritizál.” Arra gondolt ezzel, mondja Erhardt, hogy a szituacionisták folyóirata, amely a spektákulum mindent túlharsogó monológját és az “árumennyország” ikonjait támadta, maga is monologizált, ráadásul elég sok volt benne a pucér nőket mutató kép.

„Attila egész életében nem bocsátotta meg, ahogy elbántak vele. Amikor megismertem, már a hetvenes éveiben járt, de Debord-ra még mindig a legsúlyosabb átkokat szórta. Azaz tulajdonképpen én negatíve kerültem kapcsolatba ezzel a könyvvel és az egész mozgalommal, és ez a kettősség azóta is megvan bennem, fordítás közben is folyamatosan vitatkozom Debord-ral.”

A spektákulum

A spektákulum társadalma szándéka szerint egyszerre átfogó kritikai világmagyarázat és forradalmi manifesztó, olyasmi, mint Marx és Engels Kommunista kiáltványa, a bőséggazdaság korszakára alkalmazva. Kulcsfogalma a címben is szereplő spektákulum, amit az értelmező szótárak általában a látványosság fogalmához kapcsolnak, nyilván nem minden alap nélkül, de ugyanilyen fontos benne a színház, a mozi, a „média” asszociációja. De közben elvétenénk a lényeget, ha ennyivel akarnánk megmagyarázni, mire gondolt Debord. A spektákulum társadalma 221 tézisből épül fel, van köztük, amelyik mindössze pár soros, de a hosszabbak is maximum egy-másfél oldalasak. Debord rendkívül sűrűn ír, és úgy támaszkodik korábbi filozófusok (elsősorban Hegel, a fiatal Marx és Lukács) munkáira, hogy közben tovább is csavarja gondolataikat. A szövegében egymást érik az aforizmaszerű mondatok a spektákulumról, például hogy

„A spektákulum szüntelen diskurzus, melyet a fennálló rend önmagáról folytat, egyfajta öntömjénező monológ; a hatalom önarcképe a korban, amikor valamennyi létfeltételt önkényesen igazgathat.”,

„A spektákulumban a világ egy része reprezentálja magát az egész világ előtt, és fölé kerekedik. A spektákulum semmi egyéb, mint ennek az elválasztásnak a közös nyelve. A nézőket csakis az egyirányú viszony köti egymáshoz, amellyel egyenként az őket elszigeteltségben tartó középponthoz kapcsolódnak. A spektákulum újraegyesíti, ami elválasztódott, de mint elválasztottat egyesíti újra.”,

„A spektákulum a tőke, a felhalmozásnak azon a szintjén, ahol képpé válik.”,

„A spektákulum megjelenése az a pillanat, amikor az áru elérte a társadalmi élet maradéktalan megszállását.”,

de ezek inkább körberajzolják a fogalmat, semmint megmagyaráznák azt.

Erhardt Miklós szerint épp ez az egyik trükkje az egész szövegnek: ahogy a szituacionisták esetében a szituációnak sincs egy konkrét definíciója, a spektákulum is könnyen kicsúszik a kezünk közül, amikor meg akarjuk ragadni. Debord, aki mindig harcászati-stratégiai szempontból, a forradalom lehetőségét a szeme előtt tartva írt, szándékosan lebegtette ezeket a fogalmakat, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson a támadásnak.

photo_camera Guy Debord középen, szemüvegben, a szituacionisták harmadik kongresszusán, 1959-ben Fotó: Leemage via AFP

Persze nem lehet teljesen megúszni, hogy valamiféle definíciós kísérlettel ne álljunk elő, és Erhardt afelől közelit, hogy ha a kapitalizmust egy teljesen profán és mindent átható piaci logikára épülő rendszerként képzeljük el, akkor a spektákulum ennek a reprezentációja: amit mutat magáról. A Debord által felvázolt logika alapján a gazdaság a saját képére formálta a teljes világunkat, és aztán ezt a képet tárja elénk, mi pedig már csak ezt nézhetjük, ez formálja az énképünket és ezen keresztül érintkezünk másokkal.

Míg Marx ezt az elidegenedést a termelésben érte tetten, addig Debord elsősorban a fogyasztásban, a kultúrában, az időtudat alakulásában vizsgálja, és arra jut, hogy a spektákulum az egész társadalmi létet radikálisan átalakította, illetve gyakorlatilag felszámolta, az már csak a hatalom monológja, ami mindenkit az elvárt viselkedésre kondícionál. Erhardt elmondása szerint Debord lényegében azt mondja ki, hogy minden hazugság, „spektákulum az egész világ”, és csak totális módon elutasítani lehet, különben megeszi az embert.

„Ez ma, a post-truth korában, mikor közhelyszinten hallani mindenhol ugyanezt, talán nem hangzik falrengető megállapításnak, de Debord egyrészt nem ma írta, hanem több mint fél évszázada, másrészt jóval izgalmasabb, ahogyan írta” – mondja erről Erhardt.

„A közkeletű félreértéssel szemben persze a spektákulum nem a média, nem a Meta vagy a TikTok, valami sokkal átfogóbb. Mai fejjel felmerülhet, hogy Debord tulajdonképpen a virtualitásról írt, csak akkor még nem állt rendelkezésére ez a fogalom”

– teszi hozzá, majd azzal folytatja, hogy azért is vagyunk bajban, ha röviden definiálnunk kell a spektákulumot, mert a jelentése mára olyan mélyen beépült a köztudatba, hogy elkerülhetetlenül visszafelé magyarázzuk.

„A hatvanas évek ellenkulturális erjedésében nyilvánvalóan sikeres volt egy olyan fogalom, amely fókuszálta a világ álszentségét, a reklámok sugallta hamis boldogságot. A későbbiekben újra felkapta a nyolcvanas évek brit punkmozgalma, a kilencvenes évek alterglob mozgalmai, olyan népszerű példákig bezárólag, mint mondjuk a Mátrix első része, ami elképzelhetetlen lett volna A spektákulum társadalma nélkül. Bizonyos fokig ez a népszerűség a veszte is, mert a koncepció annyira részévé vált a képzeletünknek, hogy mostanra elveszítette forradalmi tartalma jó részét” – mondja erről Erhardt.

Ugyanakkor A spektákulum társadalma vizionárius mivolta kétségtelen, azon is túl, hogy nagy pontossággal megjósolta a 68-as forradalmi eseményeket. Az elmúlt évtizedekben számos cikk és elemzés született arról, hogy Debord hogyan körvonalazta azt a világot, melyben az internetnek, a digitális eszközöknek és a social mediának köszönhetően ma élünk. És nemcsak azt: a könyv, és főleg az új magyar kiadásban szintén szereplő, húsz évvel később írt Kommentárok a spektákulum társadalmához című másik fontos szöveg apokaliptikus megjegyzéseiben a megállíthatatlan ökológiai pusztításról, ami a maga részéről logikus folyománya a gátjavesztett spektakuláris gazdaságnak és létállapotnak, a mai klímakatasztrófa előképe is megfogalmazódik. Vannak persze olyan változások is, melyekre nem figyelt fel, pedig már a szerző életében elindultak:

„Debord egész életében államellenes lázadó maradt, és valószínűleg ezért nem vette észre, hogy az állam mint a hatalmi rend központi eleme elvesztette fontosságát, zsebre tette a spekulatív virtuális pénzügyi kapitalizmus, és vele a globalizáció. Miközben más gazdasági folyamatokat nagyon pontosan érzékelt, ez nem tükröződött a későbbi szövegeiben sem.”

A megnyerhetetlen harc

„Újraolvasva a szöveget, legjobban az lepett meg, hogy mégis hogyan tudta Debord elképzelni, hogy itt forradalom lesz. Könyvében szinte eposzi módon akkorára növelte a spektákulumot, hogy a saját logikája zárja ki a lebontásának lehetőségét” – mondja Erhardt a könyv belső feszültségéről. Ami amúgy Marx óta általában jellemző a legtöbb baloldali kapitalizmuskritikára: miközben a forradalomra és a rendszer megdöntésére hívnak fel, közben a velük szemben tornyosuló rendszert gigászinak, szinte már legyőzhetetlennek ábrázolják.

A spektákulum társadalma 1967-ben jelent meg, és 1968 tavaszán egy rövid ideig tényleg tűnhetett úgy, hogy reális esély lehet a vágyott forradalomra, de aztán hamar kiderült, hogy szó sincs erről: „A spektákulum társadalmának logikája alapján teljesen evidens, hogy 1968 hogyan ment félre: semmi más nem történt, mint hogy a kapitalista rendszer azon képessége, hogy magába építse a vele szembeni kritikát, laboratóriumi tisztasággal lépett működésbe, és megmutatta, hogyan lehet a vágyakat, a mindennapi élet forradalmát pillanatok alatt beágyazni egy új típusú, menedzseri kapitalizmus kialakításába, melynek nagy hangon hirdetett alapértékei, a kreativitás, a rugalmasság, az élethosszig tartó tanulás, stb., mind kifordított 68-as követelések” – mondja erről Erhardt Miklós.

photo_camera Párizs, 1968-ban Fotó: Roger-Viollet via AFP

„Mindez olyan remekül le van fektetve A spektákulum társadalmában, hogy a könyv több kritikusa szerint a mű igazából egyfajta kézikönyvként szolgált a hatalom számára, új, még hatékonyabb felügyeleti és kizsákmányolási módszerek kidolgozásához.”

– teszi még hozzá Erhardt. Debord későbbi, elsősorban önéletrajzi felütésű írásai innentől rendre akörül a kérdés körül forogtak, hogy hogyan lehetséges egyáltalán folytatni az életet egy ennyire intenzív pillanat után, és ezeknek a szövegeknek a keserűségét csak fokozza, hogy a 68 utáni restauráció és további fejlődés lényegében mindenben igazat ad a szerzőnek.

Épp ez a Debord szövegeiben jelenlévő ambivalencia az egyik legszimpatikusabb elem a szövegeket fordító Erhardt szerint: amit Debord a küszöbönálló forradalomról mond, kapitális illúziónak bizonyult, közben teljesen logikus, kérlelhetetlen módon számolt le mindenfajta politikai illúzióval, ami a korszak baloldali értelmiségét széles körben jellemezte, elsősorban a sztálinista, maoista vagy individuális anarchista illúziókkal.

Egy másik fontos különbség a baloldali gondolkodókhoz képest, hogy Debord semmiféle idillt nem várt a forradalomtól. Marx ugyan a terjedelmes életművében rendkívül keveset írt arról, hogy milyen is lesz az élet a kommunizmus beállta után, de azért például a Német ideológiában mégis elhintette, hogy a sikeres forradalom után az ember majd minden nap azt tehet, amit akar, például egyik reggel vadászhat, délután halászhat, ebéd után kritikával foglalkozhat, míg este állattenyésztéssel, anélkül, hogy vadásszá, halásszá, pásztorrá vagy kritikussá válna.

Erhardt elmondása szerint ehhez képest Debord abban bízott, hogy a forradalom megteremti a valódi, az emberi élethez hozzátartozó ellentétek és viszályok kibomlásának lehetőségét. Azaz végre valódi, cselekvő emberek és valódi ellentétek közötti küzdelemről szólhat majd az élet, nem a spektákulum mesterséges mennyországáról, vagy éppen az által kreált pszeudo-küzdelmekről.

Forradalom a művészet felől

„Nem vagyok se társadalomtudós, se műfordító, számomra kezdetben ez inkább volt egy művészeti projekt, mint hagyományos értelemben vett fordítás” – mondja Erhardt, aki mindkét alkalommal a Liget Galériában, a falra ragasztva mutatta be a lefordított szöveget, és csak később alakult úgy mindkét alkalommal, hogy fordítása végül könyv formában is megjelent.

Mint meséli, amikor először elkezdett dolgozni a szöveggel, franciául is alig tudott, nemhogy a mű alapját adó filozófiatörténeti referenciákkal tisztában lett volna. Számára elsősorban Debord és a szituacionisták művészethez való, rendkívül ambivalens viszonya volt eleinte izgalmas: a Szituacionista Internacionálé nagyjából tíz éves történetén belül megfigyelhető egy éles váltás a művészethez való hozzáállásukban.

A kezdeti időszakban, bár kritikai-forradalmi alapon, de a művészetet tartották annak a kiemelt területnek, ahol a játékos kreativitás megtörheti a spektakuláris kapitalizmus uralmát. 1961-62 körül jött el a törés, amikor is lehetetlennek nyilvánították a “szituacionista művészetet”, abból a belátásból, hogy az adott feltételek között bármiféle kreatív tett indirekt módon csak a rendszert gazdagíthatja, annak immunrendszerét erősítheti. Ettől kezdve csak az elméleti munkára, agitációra és a forradalom előkészítésére koncentráltak. De az egész munkásságukra rányomta a bélyegét, hogy a kiindulópontja az avantgárd művészet, annak totalizáló, szubjektív, öngyilkos kritikai éthosza volt.

A szituacionisták számára épp ezért volt fontos az ikonoklazmus, a képrombolás gesztusa, és ez volt az a pont, ahol a szintén a művészeti alkotás lehetőségein gondolkodó Erhardt fiatal képzőművészként kapcsolódni tudott a szöveghez. A könyv fordítását így művészi akciónak gondolta el, azt pedig, hogy a galéria falára, a képek megszokott helyére rakta ki a kész szöveget, egyfajta fricska is volt Debord szövegével szemben.

„Debord, miközben a spektákulum kritikája tulajdonképpen képkritika, a szituacionisták vezetőjeként nagyon erős imázsépítést is végzett, remek PR-szakember volt. A szituacionisták folyóirata volt az első elméleti-kritikai magazin, amiben képek voltak, ráadásul kollázsszerű, máshonnan átemelt fotók, gyakorlatilag a reklámkultúra a visszájára fordítva. A kiállításon, azzal, hogy a szöveget tulajdonképpen képekként állítottam ki, erre akartam hangsúlyt helyezni.” – mondja erről Erhardt, aki szerint épp ezek a szűnni nem akaró, állandó feszültségek és kettősségek teszik még ma is elevenné a szituacionisták munkásságát. És mint hozzáteszi, külön izgalmas, hogy miközben Debord az osztálynélküli társadalom harcosa, mennyire kihallani szövegeiből a nosztalgiát például a feudális urak szabad játéktere után, ami szerinte a “történelmi idő” - tehát a valóságos élet - megélésének utolsó lehetősége volt.

„Fura ellentmondás ez: miközben Debord eltökélt forradalmár volt, aki az elméletet csak akkor tartja valamire, ha a tömegek forradalmi gyakorlatában hasznosul, megveszekedett elitista maradt, aki egyszerre veti meg és akarja meghaladni a művészetet, de rajong érte. Mélyen ismeri és átéli a költészetet, miközben arról ír, hogy az feleslegessé vált, mert mindössze reprezentál egy olyan egységet, ami mára eltűnt az életből.” – mondja Erhardt, aki beszélt arról is, hogy számára a legzavaróbb pont az életműből éppen Debordnak a képek fogyasztóival, a nézőkkel szembeni mély megvetése volt.

„A szituacionisták a saját közösségükön kívül a korszakban szinte mindenkivel szemben kritikai állásponton voltak és vitriolos gúnnyal írtak róluk. Amiben szerintem csak ott van disszonancia, hogy miközben Debord a proletár tömegektől várta a forradalmat, a tömegről magáról - a fogyasztók és nézők tömegéről, amellyé a proletariátus vált - a legmélyebb megvetés hangján beszél.” – mondja Erhardt, aki rögtön hangsúlyozza azt is, hogy persze sem a könyv műfaja, sem a szerző alkata és fiatal kora nem engedett teret empatikusabb hozzáállásnak. Mint hozzáteszi, lehet, hogy a hatvanas évek Párizsának levegőjében ez nem is volt ellentmondás, hiszen az igazi, a “mindennapi élet forradalmától” azt lehetett várni, hogy egy csapásra megszünteti az elidegenedést, és a nézők átalakulnak cselekvő alannyá, aki az életét “tudatos játékkal” maga alakítja.

„Ma már nagyon nehéz ezt akár csak elképzelni is, talán éppen azért, mert az az egész mediális invázió, a képektől való függés, amit Debord leírt, akkor még csak gyerekcipőben járt. Arra a fejleményre még nem került sor, hogy először a személyi számítógépen, majd ma az okostelefonokon keresztül a spektákulum magának az autonómiának és a cselekvésnek az illúzióját is beépítette magába” – mondja Erhardt arról, hogy azok a viták, melyek ma mondjuk az internettel, a digitális eszközökkel vagy a metaverzummal kapcsolatban felmerülnek, kibontatlan formában már ott vannak A spektákulum társadalmában is.

„Debord filmeket is csinált, és az egyikbe egy létező francia reklámból emelt át egy szlogent: »Ha az ember szereti az életet, akkor moziba jár«. Pontosan ezt látta a spektákulumban, hogy totálisan áthelyezi az életet egy virtuális szintre.”

Ahogy a szituacionisták szövegeire általában, úgy Debord könyvére is igaz, hogy sokkal meggyőzőbben volt képes bemutatni a rendszer mindent leuraló természetét, mint igazán működőképesnek tűnő ellenstratégiákat felmutatni. A szituacionisták két kiemelt taktikai eszköze, a dérive és a détournement ma már inkább megmosolyogtatónak hathat, semmint a rendszer megdöntésére alkalmas eszköznek.

A dérive vagy sodródás konkrétan annyit jelentett, hogy a szituacionista csoport tagjai Párizs kerületeit járva az egyik kocsmából a másikba mentek, hogy aztán hajnalban részegen valami számukra is meglepő helyen kössenek ki, felfedezve így a városban rejlő költészetet, és felszabadulva a városépítészetben rögzített hatalmi struktúrák alól. Erhardt is hangsúlyozza, hogy ez nem sokban különbözik attól, amit a fiatalok általában csinálnak egy nagyvárosban, csak ők egy egész fogalmi koncepciót is felhúztak köré, forradalmi potenciált sejtve benne.

A másik a détournement, ami alapvetően a spektákulum képeinek kritikai újrafelhasználását, eltérítését jelenti. Erre példa Debord több filmje, amelyekbe gyakran emel be klipeket különböző mainstream filmekből, a forradalmi mondanivaló támogatására. A spektákulum társadalmában ugyanakkor arra használja, hogy az elmúlt évszázadok kritikai energiáit frissítse fel vele, a szöveget átszőve rejtett Hegel, Marx és Lukács-idézetekkel. Hogy forradalmi eszközként mennyire hatásos, az kérdéses, mindenesetre erre épült a 90-es években elterjedt culture jamming műfaja, ami az Adbusters nevű kanadai művészcsoport reklámokat kifordító gerilla-stratégiáiban jelent meg először, de még egy évtizedet előreugorva a kész elemeket kombináló, új jelentéssel ellátó netes mémkultúrának is alapja.

Nyugvópont

Erhardt Miklós a covidkarantén alatt kezdett el dolgozni a szöveg újrafordításán. A könyvet 2006-ban egy megszűnőfélben lévő kiadó adta ki, minden érdemi szerkesztés nélkül, így a fordítás hiányosságaival is csak a megjelenés után szembesült fokozatosan.

„Eltelt 20 év közben, körülöttünk minden megváltozott, én is többet tudok, mint amennyit a kilencvenes évek végi ideológiai űrben, és magával a szöveggel kapcsolatban is sokkal nagyobb kritikai irodalom állt rendelkezésre - egyszóval arra jutottam, hogy kötelességem megcsinálni: ha már le van fordítva, legyen rendesen lefordítva.” – mondja.

„Számtalan hibát találtam benne, a kisebb hangsúlybeli félreértésektől az egészen szemérmetlenekig: egy helyen például Szent Ágostont simán összekevertem Augustus császárral (ezt szerencsére azóta se tette szóvá senki). Annyi mentségem van, hogy Debord fordítási szempontból nem éppen egyszerű eset: híresen rejtjelezetten írt. Iszonyatos módon figyelni kell minden egyes mondatánál, hogy az egyes jelzők vagy egyeztetések nem tárnak-e elő egy olyan jelentést, amely az elsőre adódó értelmezésnek a tökéletes ellentéte.” – teszi hozzá Erhardt.

Debord mára a francia kultúra kanonizált alakja, a Gallimard folyamatosan adja ki az életművét, levelezését, a globális popokultúrában vagy a kortárs művészeti diskurzusban sokat hivatkozott szerző, de itthon az első fordítás megjelenésekor Magyarországon teljesen ismeretlennek számított. Ma már jóval többen tudják hova tenni ezt a fogalmat és Debord munkásságát, ráadásul Erhardt szerint itthon is látni egy radikalizálódó fiatal baloldali réteget, amely megérdemli, hogy pontos fordításban olvashassa ezt a könyvet. Ugyanakkor, mint mondja, úgy is gondolatébresztő bogarászni benne, ha az ember nem akarja minden mondatát aktualizálni, fontos történeti dokumentumról, klasszikus szövegről lévén szó.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e, hogy 20 év múlva újra lefordítja a könyvet, Erhardt határozott nemmel felel: elsősorban azért, mert a mostani fordításba annyi munkát és kreativitást tett bele a szerkesztő Sipos Balázs, hogy azt valójában kettejük közös munkájának tekinti, ami így nem szabad préda többé az ilyen önreflexív reciklálásra. Másfelől, Erhardt úgy találja, hogy a külföldi fordítások mezőnyét figyelembe véve sincs semmi szégyenkeznivalója a mostani kiadásnak, sőt, a bőséges jegyzetanyaggal sok tekintetben túl is nő azokon. „Ezen a szinten már túl vagyok rajta, és az, hogy egy együttműködés révén lettem túl, a legjobb, ami ezzel a könyvvel számomra történhetett” – tette hozzá.

A spektákulum társadalma az Open Books kiadó új társadalomkritikai sorozatában, a Bázis Könyvekben jelent meg.