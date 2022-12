Felvásárolja a Mol az Alteót

A Mol kizárólagos tulajdonában álló MOL RES Investments Zrt. szindikátusi és összehangoltsági szerződéseket írt alá a Diófa Alapkezelő Zrt. által kezelt Főnix Magántőkealappal és az Indotek-Investments Zrt. által kezelt Riverland Magántőkealappal a Budapesti Értéktőzsde 2022. december 16-i kereskedési napjának zárását követően. A felek célja, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek az Alteo Nyrt. felett - vette észre a Portfolio a BÉT honlapján.

Az Alteo egy tőzsdén jegyzett, széles portfólióval rendelkező magyar társaság, amely portfólió magában foglal 69 MW megújuló, főként szél és napenergia termelő kapacitást. Ezen felül, a hagyományos áram és hőtermelés is jelentős részesedéssel bír az Alteo üzleti tevékenységében.

Továbbá, az Alteo üzemeltetési és karbantartási szolgáltatásokat is nyújt ipari erőműveknek, valamint aktív az energiakereskedelem, a hulladékkezelés és az e-mobilitás területén is