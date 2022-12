Épp Robert De Niro karácsonyfája alól lopta volna el az ajándékokat, amikor rajtakapták a rendőrök

Azzal vádolják a 30 éves Shanice Avilest, hogy megpróbált ajándékokat lopni Robert De Niro karácsonyfája alól, írja a Guardian. A nőt azután vették őrizetbe, hogy éjjel 2.45-kor kiszúrták, amint behatol a színész manhattani lakásába. A betörésről elsőnek a helyi sajtó számolt be, és ezekből a cikkekből kiderül, hogy a nőt korábban is többször tartóztatták le, és ismert volt a helyi rendőrök számára.

photo_camera Fotó: ROY ROCHLIN/Getty Images via AFP

Ezen az éjszakán is kiszúrták, amint sorra próbált meg bejutni a manhattani házakba, ám mielőtt még közbeléphettek volna, egy időre eltűnt a szemük elől. Mire újra meglátták, épp egy házba lépett be. Mint kiderült, ez De Niro otthona volt. A rendőrök a nőt a karácsonyfa alatt érték tetten, amint becsomagolt ajándékokat tömött be a zsákjába. Az intézkedés hangjaira felébredt a színész is, aki lejött az emeletről, de a beszámolók szerint a nővel nem érintkezett semmilyen formában.