Felgyújtották az EU képviseletének épületét a Közép-afrikai Köztársaságban

Felgyújtották hétfőre virradóra az Európai Unió (EU) képviseletének épületét a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában, Banguiban.

Ezt Douglas Darius Carpenter uniós nagykövet is megerősítette a közösségi médiában. Néhány nappal korábban Franciaország kivonta utolsó katonáit is a csaknem ötmillió lakosú országból. A francia kontingens egy uniós kiképzési misszió mellett az ENSZ égisze alatt részt vett a Közép-afrikai Köztársaság stabilitásának fenntartását szolgáló műveletben is. Párizs a Wagner-csoport orosz biztonsági magáncég helyi jelenlétével indokolta katonái kivonását.

photo_camera Távozó francia katonák 2022 december 15-én Fotó: BARBARA DEBOUT/AFP

Mindazonáltal néhány nappal az uniós épület felperzselése előtt pokolgépes merényletet követtek el Dmitrij Szitij, az Orosz Ház kulturális központ vezetője ellen Banguiban. Szitij súlyosan megsebesült. Jevgenyij Prigozsin orosz üzletember, a Wagner magánhadsereg alapítója a Telegramon azt állította, hogy Szitij "a franciáktól" kapott fenyegetést, amelyben felszólították az oroszokat, hogy tűnjenek el Afrikából.

A politikailag ingatag, ásványkincsekben gazdag, de elszegényedett Közép-afrikai Köztársaság elnöke, Faustin-Archange Touadéra az International Crisis Group elemzése szerint legfőbb szövetségesének Oroszországot és a Wagner-csoportot tekinti, hogy úrrá tudjon lenni a felforduláson az országban. (MTI)