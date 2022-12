"Fogytán az erőm" - üzente a NASA Mars-szondája

Talán utolsó üzenetét küldte a NASA Mars-szondája, az InSight. "Fogytán az erőm, talán ez az utolsó kép, amit még el tudok küldeni. De ne sírjatok értem, ittlétem termékeny és békés is volt egyben. Ha még kapcsolatban tudok maradni a küldetésemet irányító csapattal, kapcsolatban maradunk. De most kilépek, köszönöm, hogy velem tartottatok" - olvasható a tán utolsó üzenet a szonda Twitterén.

A Marson jelenleg nagy homokvihar dúl, és a NASA már novemberben arra figyelmeztetett, hogy ez véget vethet az InSight küldetésének. A szonda napelemekből nyeri az energiáját, ezeket ellepte a por, így egyre kevesebb áramhoz jut.

Az InSight szonda 2018 novemberében landolt a Marson, ahol kőzetmintákat és szeizmográfos adatokat gyűjtött. Küldetése négy éve alatt több mint 1300 szeizmikus eseményt rögzített. Adatai segítettek feltárni a Mars kőzetlemezeinek belső rétegeit, folyékony magvát, emellett adatokat gyűjtött a marsi időjárásról is.

A NASA egyelőre hivatalosan még nem jelentette be a küldetés végét, azt csak akkor teszik majd meg, ha az InSight már két bejelentkezést is elmulaszt. (Via The Guardian)