Kurti: Putyin áll a koszovói barikádok mögött

A koszovói miniszterelnök szerint az ukrajnai háborúban megfeneklett Oroszország írja a koszovói szerb-albán ellenségeskedést legújabb fejezetét.

Az Észak-Koszovóban többségben lévő szerbek egy hete emeltek útakadályokat a térségben, az USA és az EU visszavonulásra szólította fel őket, miközben egy szerb nacionalista szervezet, amelyik állítólag a hírhedt orosz Wagner félkatonai csoporttal is kapcsolatban áll, a határ szerb oldalán gyülekezett. Szerbia arra kérte a NATO-t, hogy ezer rendőrt és katonát küldhessen Észak-Koszovóba a szerb közösség megvédésére.

Albin Kurti koszovói miniszterelnök a barikádokra a 2008 óta független, de Szerbia, Kína vagy Oroszország által el nem ismert országa felosztására tett kísérletként tekint. Egyelőre nem kezdik el felszámolni, időt hagy a NATO által életre hívott, Koszovó biztonságára felügyelő KFOR-nak, hogy távozásra bírja a szerbeket.

Kurti szerint az orosz befolyásra utalhat, hogy az oroszok és a szerbek 2021-ben 104 közös hadgyakorlatot tartottak, és a koszovói feszültség Vlagyimir Putyin malmára hajthatja a vizet, érdeke, hogy Ukrajna után a Balkánon is háborús helyzet alakuljon ki. Az orosz védelmi minisztériumnak amúgy 2020 óta Belgrádban is van képviselete. (Jugoszlávia kilencvenes évekbeli szétesése is útakadályok állításával kezdődött, a Horvátországba ékelt szerb többségű területeken zajlott le az úgynevezett rönkforradalom.)

Moszkva hivatalos álláspontja szerint a helyzetet diplomáciai eszközökkel, szerbek jogainak biztosításával kell megoldani. Aleksandar Vucic szerb elnök közben Oroszország egyik utolsó, az EU-szankciókat támadó partnere a térségben. Koszovó ENSZ-tagságát is a BT-tag Oroszország és Kína blokkolja.

Kurti szeretné, ha Koszovó mielőbb az EU tagjává válna, mert szerinte így lehet megakadályozni a háború továbbterjedését. Szerinte ez kilenc év alatt lenne lehetséges.

A koszovói barikádokat azután kezdték el teherautókból, mezőgazdasági gépekből építeni, hogy egy szerb nemzetiségű rendőrtisztet őrizetbe vettek a rendőrség elleni támadások gyanújával. Előtte nem sokkal megállapodással zárult Szerbia és Koszovó között a rendszámvita, ami miatt ősszel a szerb hadsereget is készenlétbe helyezték. A feszültség különös fejezete volt, amikor a brazilok ellen készülő szerb válogatott vb-öltözőjében lefotóztak egy Koszovó államiságát tagadó zászlót.