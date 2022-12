Megúszták figyelmeztetéssel Toroczkai László mezőőrei

Pénzbírságról figyelmeztetésre enyhítette az ásotthalmi mezőőrök büntetését a másodfokú bíróság október végén. Az erről szóló végzést egy ismeretlen juttatta el a TASZ-nak, a jogvédő szervezet ugyanis év elején közérdekű bejelentéssel fordult a rendőrséghez a mezőőrök határvédelmi tevékenysége miatt. Ettől függetlenül a TASZ nem vett részt az eljárásban, ezért hivatalos úton nem is értesült a döntésről.

A civilek azt kifogásolták, hogy az önkormányzat alkalmazásában álló mezőőrök hatáskörüket túllépve, felfegyverkezve kutatják az illegális határátlépők nyomait.

Mindezt alaposan dokumentálta Toroczkai László, a település korábbi polgármestere egy tavaly ősszel közzétett, „TÁMADÁSOK UTÁN EMBERVADÁSZAT A HATÁRON” című videóban. Ebben látszik, ahogy egy hivatásos vadász bejelentése alapján rábukkannak egy csapatnyi külföldire, kikísérik őket az erdőből, majd – az állami tévé kamerái előtt – átadják a rendőröknek. Azt állítják, a mezőőrség évek óta végzi ezt a feladatot, több ezer embert fogtak már el.

„Ha tetten érnek valakit, amint épp rongálja vagy felgyújtja például a szalmatároló épületet, akkor joguk van kényszerintézkedésre. Megakadályozhatják a bűncselekményt, és értesíthetik a hatóságokat. De nincs semmilyen felhatalmazásuk arra, hogy szervezetten bűnüldözési, határvédelmi feladatokat lássanak el” – mondta korábban Landgraf Erna, a TASZ munkatársa.

Az egyik ásotthalmi mezőőr májusi riportunkban úgy reagált, „a TASZ nyugodtan elmehet a büdös francba”. „Bármikor szívesen látom itt őket, millió meg egy gazda el tudja panaszolni, hogy az itt élőknek mennyi kárt okoztak a migránsok. Velük senki nem törődik.”

Csekély mértékben veszélyes

A Szegedi Törvényszék egyetértett az elsőfokú bírósággal abban, hogy a két mezőőr szabálysértést követett el: „(...) mezőőri feladataik ellátása során határvédelmi, határrendészeti feladatokat nem láthatnak el, az illegális bevándorlókkal szemben nem léphetnek fel, felkutatásukban, feltartóztatásukban nem vehetnek részt” – olvasható a végzésben.

A bíróság szerint viszont „nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az illegális migráció Magyarország területén évek óta komoly problémát jelent, a szerb–magyar határszakaszon erőteljes migrációs védekezés van”, ami „kiemelten érintheti” a környékbeli „hatósági személyeket”.

Az indoklás alapján a mezőőrök tevékenysége csekély veszélyt jelent a társadalomra, ezért a bíróság csak rosszallását fejezte ki, és felszólította őket, hogy tartózkodjanak a további szabálysértésektől.

Landgraf Erna szerint az enyhe ítélet „azt üzeni, hogy ilyet kvázi szabad, ennek a figyelmeztetésnek nincs komoly visszatartó ereje”, könnyen elképzelhető, hogy ezután is azt teszik majd, amit eddig. Nem érti, miért csak csekély mértékben veszélyes, „ha emberek felfegyverkezve olyan hatáskört gyakorolnak, ami nem az övék”. (A végzés szerint az egyik mezőőr „saját biztonsága”, és nem munkavégzés miatt tartott magánál sörétes puskát.)

Bár a „közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése” szabálysértésnek számít, ennek szervezése már bűncselekmény, Landgraf szerint ez is mutatja, milyen súlyú témáról van szó.

A kormány januárban és novemberben is támogatta a déli határhoz közeli mezőőrségeket. Ásotthalom először 25 millió forintot, majd 15,9 milliót kapott, amivel Landgraf szerint ösztönzik a jogellenes akciókat.

Polgármester: A munkájukat végzik

Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere szerint a mezőőrök a munkájukat végezték, ezért nem látja szükségesnek, hogy komolyan változtassanak a gyakorlaton. Ezzel együtt még jobban figyelnek, hogy ha bejelentést kapnak, azonnal hívják a 112-t, „hogy véletlenül se történjen olyan, amit úgy ítélnek meg, hogy nem a hatáskörükbe tartozhat”.

„Azóta a határhelyzet csak fokozódik, napi szinten 20-30 fős csoportok vesznek birtokba lakatlan tanyákat a település külterületein, ezért nekünk fontos, hogy a mezőőrök stabilan jelen legyenek” – mondta a 444-nek a polgármester, akit azután választottak meg, hogy Toroczkai Lászlóból parlamenti képviselő lett. Szerinte a mezőőrökre azért is szükség van, mert helyismeretükkel segíteni tudják a hatóságokat.

„A hét végén például egy elhunyt szír állampolgárt jelentettek be. Ilyenkor a mentő és a rendőrség intézkedik, de mi is kimegyünk, mert külterületen van. A mezőőrök továbbra is jelen vannak, függetlenül attól, hogy nem ez az elsődleges feladatuk.”