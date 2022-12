Őssejtekből épített vázzal menthette meg egy szívbeteg kisfiú életét egy bristoli szívsebész

"Minden bizonnyal megmentettem az életét" - állítja Massimo Caputo, aki a minap úttörő szívsebészeti beavatkozást végzett egy kétéves kisfiún, Finley-n. Caputo, a Bristoli Királyi Gyermekkórház szívsebésze köldökzsinórvérből vett őssejtekből nyomtatott, saját megfogalmazásában "állványzatot", amivel kiigazította Finley rendellenesen fejlődött szívének a szerkezetét, megerősítve a szívfalat.

Finley artériái rossz irányban csatlakoztak a szívéhez, ezért az első nyílt szívműtétjét már négy napos korában végezték rajta. Ez a műtét nem oldotta meg a problémát, szívműködése jelentősen legyengült, baloldali szívkamrájában nem áramlott elég vér, ami már az egész szívét fenyegette. "A kezdetektől fogva tudtuk, hogy nem jók a túlélési esélyei" - nyilatkozta édesanya, Melissa.

Finley a műtét után is lélegeztetésre és bypassra szorult. Ekkor jött Caputo, aki előbb őssejtek millióit injekciózta Finley szívébe, melyek regenerálták a szívizmot, majd az őssejtekből nyomtatott "állványzattal" formázta az új izmot. Idővel leszedhették a lélegeztetőgépről, és leállíthatták gyógyszerezését is, majd az intenzív osztályról is kiengedhették. "Most egy boldog, cseperedő kisfiú" - mondta róla Caputo.

Hagyományosan ilyen rekonstrukcióhoz mesterséges szöveteket alkalmaznak, ám az nem jelent végleges megoldást, mivel nem nő együtt a cseperedő szervezettel. Az őssejtből készült tapaszokkal ilyen probléma nincs. Caputo most azt reméli, hogy a következő két évben elvégezhetik az őssejtből nyomtatott tapaszai klinikai vizsgálatait. (Via BBC)