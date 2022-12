Népszava: kevesebb a karácsonyi adomány, több a rászoruló

Csaknem 20 százalékkal csökkent a felajánlott adományok mennyisége a tavalyihoz képest a különböző karitatív szervezetek gyűjtésein. Ezzel párhuzamosan a segítséget kérők száma jelentősen nőtt – derült ki a Népszava körkérdéséből. Ennek egyik fő oka az infláció és a válság, mert nem feltétlenül az adományozási szándék csökkent, sokkal inkább az adományozók lehetőségei szűkültek be.

A Baptista Szeretetszolgálat tapasztalatai arról árulkodnak, hogy csökkentek az adományok idén. A rászorulóknak gyűjtött cipősdoboz akciójuknál kiderült, hogy jelentős különbség alakult ki a főváros és a vidék között. Budapesten nem vagy csak alig csökkent az adományozási hajlandóság, míg vidéken drasztikusat esett. Bögös Edit, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársa a Népszavának elárulta, idén örülnek, ha 35 ezernyi cipősdoboz összejön, míg a korábbi években 50 ezer körül volt ez a szám.

Nemcsak a dobozok száma kevesebb, a segítséget kérők aránya is ugrásszerűen megnőtt. Míg tavaly körülbelül 70 ezer ember igényelt adományt, idén ez a szám már 110 ezer, ami azt jelenti, hogy most olyanok is kérnek, akik eddig adtak. Mégis az a legmegdöbbentőbb, hogy egy fővárosi iskola tanítónője is felkeresett minket, hogy segítséget kérjen. Idén már nem tudta maga megoldani, hogy meglepje a halmozottan nehéz helyzetben élő gyerekeket. 17 éve dolgozom ezen a területen, vidéken nem egy alkalommal láttam hasonlót, de Budapesten még sosem