Több mint egymillió háztartás maradt áram nélkül Amerikában a sarkvidéki vihar miatt

Fokozódik a helyzet az Egyesült Államokban: szélviharokkal, hóeséssel érkezett meg a sarkvidéki hideg, ezért mintegy 3500 repülőjáratot töröltek és több mint 2400 késik, emellett több mint egymillió háztartás maradt áram nélkül pénteken. Az Elliot nevű vihar „bombaciklonná” vált, ami a hőmérséklet nagyon gyors és radikális lehűlésével is együtt jár. Legalább nyolc ember meghalt eddig a rendkívüli időjárás következtében. Bostonban, Chicagóban és New Yorkban 72-88 km/h erősségű széllökéseket is mértek.

Az ország lakosságának több mint 60 százalékára, 200 millió emberre érvényes most valamilyen figyelmeztetés a vihar miatt.

Az áramkimaradás leginkább a déli és délkeleti államokat, valamint az északkeleti New Englandet érintette. Észak-Karolina járt a legrosszabbul, ott 200 ezer háztartás maradt sötétben péntek délutánra, de Virginiában is 145 ezer, Tennesseeben 143 ezer.

photo_camera A Michigan-tó Chicagóban december 22-én Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

A nagy szél miatt számos városban leállt a légiközlekedés, de már csütörtökön is komoly fennakadásokat okozott az időjárás. Az északnyugati Seattle környékén átmenetileg a helyközi tömegközlekedés is szünetelt a jeges utak miatt. Kansas államban három halálos baleset történt a jeges utakon, de Oklahomában, Oregonban, Kentuckyban és Wisconsin államban is emberéletet követelt a téli időjárás.



Erős havazás és hóviharok vannak a Nagy Tavak környékén, az Ontario-tó és az Erie-tó keleti felén akár 120 cm hó is eshet. A szél fákat csavar ki és vezetékeket szaggat le.

A New York állam-beli Buffalóban olyan erős szélvihar van, hogy mozognak a házak és a láthatóság nullára csökkent, a polgármester vészhelyzetet hirdetett.

A leghidegebbet péntek hajnalban Észak-Dakota államban mérték, ahol mínusz 35 fok volt, és napközben sem lesz mínusz 20 foknál magasabb a hőmérséklet. Texas állam teljes területén is jóval fagypont alatt volt a hőmérséklet, ahogy Florida állam északi részén is 0 fok alatt alakultak az értékek helyi idő szerint péntek reggel. Az előrejelzés alapján a hideg levegő pénteken tovább terjed kelet felé, Washingtont a déli órákban éri el, és napközben mintegy 15 fokot zuhan a hőmérséklet. A rendkívüli téli időjárás az Egyesült Államok legnagyobb részén karácsony napjaiban is kitart a Nemzeti Időjárási Szolgálat előrejelzése szerint. (MTI, NBC)

photo_camera A keleti parton New York Queens városrésze „csak” víz alá került Fotó: FATIH AKTAS/Anadolu Agency via AFP