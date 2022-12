Amerikában olyan hideg van, ami perceken belül fagyási sérüléseket okozhat

Az Egyesült Államokban az erős sarkvidéki jellegű téli vihar miatt adtak ki riasztást, ami több mint 135 millió embert érint. Az országos meteorológiai szolgálat szerint a hétvégén, vagyis karácsonykor az ország egyes részein akár -45 és -55 celsius fok közötti hőmérséklet is előfordulhat, ami akár perceken belül is fagyási sérüléseket okozhat. Még a texasi El Pasóban is mínusz 10 celsius fokra számítanak.

photo_camera Fotó: SCOTT OLSON/Getty Images via AFP

A meteorológusok szerint a jeges vihar péntekre „bombaciklonná” válhat. A BBC szerint azokat a viharokat nevezik bombaciklonnak, amelyek „robbanásveszélyesek”, vagyis gyorsan erősödnek, miközben a légnyomás és a hőmérséklet pedig rendkívül gyorsan csökken. Coloradóban a hőmérséklet például a csütörtöki 5 celsius fokról egy nap alatt -22 celsius fokra csökkent. De a rekordot a wyomingi Cheyenne városában mérték, ott egy fél óra altt 6 celsius fokról -16 celsius fokra csökkent a hőmérséklet.

Csütörtöki tájékoztatóján Joe Biden amerikai elnök úgy fogalmazott, „ez nem olyan, mint egy hóesés gyerekkorunkból, ez komoly dolog”. És tényleg komolynak tűnik, mert a nagyobb reptereken is több ezer járatot töröltek, több államban pedig szükségállapotot hirdettek nemcsak a rendkívüli hideg miatt, de azért is, mert a havazás és az erős szél várhatóan károkat és áramkimaradásokat okoz majd. (BBC)