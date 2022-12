Elhunyt a Kossuth- és Herder-díjas festőművész, Bak Imre

Élete 83. évében, 2022. december 23-án elhunyt Bak Imre Kossuth- és Herder-díjas festőművész, közölte a Facebookon az acb Galéria. Bak, mint írták, generációja kimagasló tagja volt, aki tevékenyen formálta a magyar kortárs festészet alakulását.

Bak karrierjére döntő hatással volt a Zuglói Kör, ahol "generációtársaival együtt felvették a kapcsolatot az Európai Iskola és a korai magyar avantgárd szellemi száműzetésben élő alkotóival és Hamvas Bélával is". Széles körben az 1968-ban és 1969-ben megrendezett Iparterv kiállításokkal vált széles körben is ismertté.

Bak nemzetközileg is elismert művész, a londoni Tate Modernben, a New York-i Metropolitanban, a berlini Nationalgalerie-ben, a bécsi Mumokban, a zürichi Haus Konstruktivban és a stockholmi Moderna Museetben is láthatók alkotásai.

„A mű feltételezi a halál, vagyis a legnagyobb iszonyat ismeretét és legfőképpen azért születik, hogy ennek az ismeretlennek az iszonyatát legyőzze” . írta Paolo Santarcangeli, akitől ezt a gondolatot Bak maga is szívesen idézte az abc Galéria szerint. Bak Imre utolsó interjúja másfél hete jelent meg a Magyar Narancsban.