Szomorú norvégokat meg éneklő Will Ferrellt nézhetünk idén karácsonykor, és még ezzel járunk a legjobban

A nyomorult hobbimat idén novemberben is elkezdtem: megnéztem az összes idén megjelenő karácsonyi filmet és sorozatot – ez most látszólag egy új trend, hogy már sorozat formájában is kapjuk a mikulásos/karácsonyos/havazós romkomokat –, és idén sem kellett csalódnom, mert a legtöbb természetesen borzalmas.

Ahogy tavaly, kezdem most is azokkal, amiket nem érdemes megnézni – megkímélve ezzel másokat a szenvedéstől, amit nekem kellett átélni az utóbbi hetekben –, hogy aztán rátérhessek azokra, amiknek azért lehet adni egy kis esélyt, ha már tényleg rohadtul elegünk van a Reszkessetek, betörők!-ből. (Miért lenne?)

Falling for Christmas

Azon túl, hogy Lindsay Lohan ezt szánta A Nagy Visszatérésének, semmi meglepő nem történik benne. Tökéletesen lényegtelen és kiszámítható karácsonyi romkom a szokásos forgatókönyvvel, vagyis öt perc után mindenki tudja, hogy ki, kivel, mikor és hogyan fog összejönni. Ha valaki mégis pusztítaná magát ezzel, a Netflixen megteheti.

The Noel Diary

Hetek óta ott van a magyarországi Netflix tíz legnézettebb filmje között. Nyilván, hisz: hó, karácsony, romantika, szép emberek. Látszik, hogy kicsivel több pénzt toltak bele, mint egy átlagos karácsonyi romkomba, de teljesen feleslegesen, mert ennyi erővel el is lehetett volna égetni azt az összeget.

I Hate Christmas

Sorozat. Méghozzá olasz. És kifejezetten vártam, mert azt már az előzetes alapján tudni lehetett, hogy az I Hate Christmas a létező legjobb norvég karácsonyi sorozat (Home for Christmas) remake-je lesz, vagyis úgy voltam vele: „Mit lehet elrontani?” Mindent. Lehet, hogy ugyanaz a sztori és a karakterek is hasonlóak, a végeredmény viszont egy erőltetett kapkodás lett, amiből hiányzik minden kedvesség, illetve az eredeti norvég sorozat főszereplőjének minden olyan keservesen nyomorult megmozdulása, amin egyszerre lehetett nevetni és sírni.

Télapuk

Az 1994-es, első, Télapu című filmhez kora tinédzserkori romantikus emlékek fűznek, így nem tudom nem szeretni, de tökéletesen megértem, ha másnak fáj végignézni. A második és harmadik résznek el se kellett volna készülnie, de amihez igazán felesleges volt forgatókönyvet írni, castingolni, díszleteket, maszkokat, bármit készíteni és több hónapnyi – neadjisten évnyi – munkát belenyomni, az az új, a Disney+-on futó, Télapuk című sorozat. Már a sztori lényegére sem emlékszem, egyedül az ragadt meg bennem, hogy mindenkit megkímélhettek volna attól a történetszáltól, hogy a gyerekek által játszott manók közül kettőnek milyen házastársi problémái vannak.

Lehet neki adni egy esélyt:

A Christmas Story Christmas

A Reszkessetek, betörők! akkora takarásba rakta a kilencvenes évek Magyarországában az egyébként 1983-ban készült Karácsonyi történet című filmet, hogy annak itthon végül nem lett akkora kultusza, mint Amerikában. Az előzmények ismerete nélkül pedig nem könnyű értelmezni az HBO-n idén bemutatott folytatást, az Egy új karácsonyi történetet. Egy esélyt azért megérdemel, de érdemes előtte legalább utánaolvasni az eredeti filmnek.

Amiket még élvezni is lehet:

A Storm for Christmas

Úgy tűnik, Norvégiában is hasonló a helyzet mint Magyarországon: itthon nem lehet filmet vagy sorozatot készíteni Thuróczy Szabolcs vagy Anger Zsolt nélkül, Norvégiában pedig a jelek szerint Dennis Storhoi és Ida Elise Broch nélkül nem lehet nekiállni egy forgatásnak. A Storm for Christmas szereplőgárdája rajtuk kívül is sok ponton egyezik a Home for Christmas című sorozattal, de ebben ki is merült a hasonlóság. Mert míg utóbbi egy harmincas nő ismerkedési szenvedéseit járja körül, addig ez az új sorozat több szálon fut, és hat részben mutatja meg több mint egy tucat ember inkább szomorú, mint vicces sorsát egy hóvihar miatt lezárt repülőtéren.

Nem ez a világ legboldogabb sorozata, de nagy előnye, hogy nem minden részlete kiszámítható, mellé pedig ad némi reményt, hogy legalább Európa északi részén léteznek még helyek, ahol viszonylag működőképesnek tűnik az élet, az emberek pedig emberien viselkednek. Aki rácsúszna két rúd beigli elfogyasztása között, a Netflixen megteheti.

Spirited