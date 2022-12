A cukormentes diétáért is súlyos árat fizethetünk

Ahogyan a kocsmában nincs csak egy sör, úgy a karácsonyi ebédnél sincs csak egy sütemény. A nagymama zserbói, a szomszéd bejglijei és a nagynéni aprósüteményei mellett ugyanis nem lehet alibizni, a becsület megköveteli a végsőkig tartó harcot a cukorral.

Kétfajta ember van: aki vállalta ezt a küzdelmet, és karácsony környékén éppen a cukorkómájával küzd, illetve aki elvből bele sem kezdett a harcba, és legfeljebb zéró kólát fogyasztott az ünnepi asztalnál.

De vajon jobban jár a második csoport? Tényleg egészségesebb az édesítőszer a cukornál? A kérdés nemcsak az átlagembereket, hanem a tudósokat is megosztja.

Az édesítőszerek forradalma

Napjainkra a cukor az élelmiszeripar egyik első számú közellenségévé vált. Kutatások kimutatták, hogy túlzott fogyasztása növeli a cukorbetegség, a szívroham és a stroke kialakulásának esélyét. Emellett bizonyítottan rombolja a fogakat, és elhízáshoz vezet. A cukornak a kormányok is hadat üzentek, a 2010-es években a világ több mint 40 országa vetett ki extraadót a cukrozott termékekre. Magyarország 2011-ben tett így a chipsadóval.

A sors fintora, hogy 2022-re a kristálycukor hatósági áras termék lett itthon. Az ármaximalizálást követően pedig elindult a felhalmozás, és odáig fajult a helyzet, hogy sok helyen hiánycikk lett a cukor, egyes boltokban pedig maximum 2 kilót lehet belőle vásárolni.

photo_camera Hatósági áras cukor egy magyar élelmiszerboltban Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ezzel szemben az édesítőszerekről olyan információk terjedtek, hogy hasznosak a fogyókúrázóknak, nem vezetnek cukorbetegséghez, és a fogakat sem rombolják. Ráadásul hiánycikké sem váltak. A mesterséges édesítőszerek így egyre jobb pozícióba kerültek. Előretörésüket jól szemlélteti, hogy 2019-re a Coca-Cola eladott üdítőitalainak 60 százaléka cukormentes volt. A Pepsinél ez az arány még nagyobb, 83 százalékos.

Az állításokat azonban, miszerint a mesterséges édesítőszerek egészségesebbek a cukornál, nem a tudósok, hanem az élelmiszer-ipari szereplők sulykolták az emberekbe. Az érveiket viszont sokáig a hatóságok is elfogadták. Idén júliusban azonban sokkoló ajánlással állt elő a WHO.

Több kutatás eredményére hivatkozva azt írta, az édesítőszerek rendszeres fogyasztása hosszú távon növeli a cukorbetegség és az elhízás kialakulásának esélyét. A WHO szerint így nem lehet egészséges alternatívának nevezni az édesítőszereket az elhízás és a cukorbetegség elleni harcban.

Mégsem olyan ártalmatlanok?

A jelentés többek között azért radikális, mert nem a rákkeltő hatást helyezi a középpontba, hanem a lehetséges hosszú távú mellékhatásokat, mint az elhízás vagy a cukorbetegség kialakulása. A mesterséges édesítőszerek ugyanis felpörgetik az édes ízhez kapcsolódó agyi jutalmazó mechanizmust, így növelik az esélyét, hogy fogyasztójuk a jövőben visszatérjen a hagyományos szénhidrátokhoz.

Ez azért fontos, mert az ipari lobbi legfőbb érve az édesítőszerek mellett mindig az volt, hogy azok metabolikusan semlegesek, vagyis anélkül okoznak édes ízt, hogy bármilyen módon hatással lennének a testünk többi részére.

Ezt az állítást a WHO jelentése mellett egy friss kutatás is megcáfolta, melyben 120 emberen vizsgálták a különböző édesítőszerek hatásait. A tudósok azt mutatták ki, hogy a szukralóz és a szacharin fogyasztása növelte a vércukorszintet. Emellett az is kiderült, hogy a belekben található mikrobiómot (bélflórát) is megváltoztatták az édesítőszerek. Nemcsak a szukralóz és a szacharin, hanem a másik két vizsgált anyag, az aszpartám és a sztevia is.

Ez azért fontos, mert amikor a mesterséges édesítőszerek eltolják a bélflórát egy spórolósabb irányba, vagyis úgy alakítják a mikrobiómot, hogy az egyre jobban felszívja szénhidrátokat, akkor akár inzulinrezisztencia és cukorbetegség is kialakulhat.

Roosevelt nem engedte betiltani

A mesterséges édesítőszerekkel régóta együtt élünk. Első képviselőjüket, a szacharint Constantin Fahlberg kémikus fedezte fel 1879-ben, miután édes ízt érzékelt, amikor vegyszerekkel kísérletezett. A szacharin hamar népszerűvé vált a piacon, hiszen több mint 200-szor édesebb, mint a cukor, nulla kalóriát tartalmaz, és rendkívül olcsó is. A megítélése azonban vegyes.

photo_camera Szacharinért sorban álló háziasszonyok Bécs 16. kerületében 1915-ben Fotó: OST. VOLKSHOCHSCHULARCHIV/APA-PictureDesk via AFP

Az amerikai hatóságok a 20. század elején be akarták tiltani, ám a cukormentes diétán lévő Theodore Roosevelt elnök személyes közbenjárására ez mégsem történt meg. 1977-ben aztán újból be szerették volna tiltani, mert kísérletek során hugyhólyagrákot okozott patkányoknak. Ez másodszor sem jött össze az amerikai hatóságoknak.

A szacharin után még édesebb szerek jelentek meg a piacon. Sokáig a ciklamát volt az új kedvenc, azonban 1969-ben rákkeltő hatása miatt betiltották. Az igazi áttörést az aszpartám érte el, az első édesítőszer, amely nem hagyott maga után keserű utóízt.

Az aszpartám felforgatta a piacot, 2005-re több mint 6000 termék összetevői között szerepelt. Kutatások viszont róla is kimutatták, hogy fogyasztása rosszindulatú daganatok kialakulásához vezet patkányokban és egerekben.

Mint a példák is mutatták, az édesítőszerekkel szemben korábban leginkább esetleges rákkeltő hatásukat hozták fel évrként. Ugyanakkor hiába merült fel a szacharinnál, a ciklamátnál és az aszpartámnál is ennek a veszélye, a mai napig nincs olyan kutatás, mely egyértelműen kimutatná a rákkeltő hatásukat az emberekre nézve. Ebbe a bizonytalan helyzetbe érkezett meg a WHO jelentése, amely új frontot nyitott a mesterséges édesítőszerekkel szemben, amikor a hosszú távú hatásaikat helyezte előtérbe.

Mégsincs ingyenebéd

De mit tehet az, aki elpártolna az édesítőszerektől, és a teljes leszokást választaná? A WHO a gyümölcsfogyasztást javasolja alternatívaként. A gyümölcsök azért jók, mert tartalmaznak szénhidrátot, ám teltségérzetet is okoznak, így gátolják a korlát nélküli szénhidrátbevitelt.

photo_camera Gyümölcsök egy indiai pulton Fotó: MANJUNATH KIRAN/AFP

Az édesítőszereket feladni nem egyszerű. Az elmúlt évtizedekben ugyanis mind a vásárlók, mind a forgalmazók kényelmes helyzetben voltak. Mivel pozitív színben éltek az emberek tudatában, így a fogyasztók nem éreztek bűntudatot, amikor megvették a zéró kólát a boltban, hogy megjutalmazzák magukat egy nehezebb nap után. Az élelmiszeripar szereplői is boldogok voltak, hogy sokkal olcsóbban tudták előállítani a cukormentes termékeiket, mint korábban a hagyományosakat. Mindenki nyert.

A kérdés csak az, hogy a több évtizedes konszenzust felborító WHO-jelentés vajon megváltoztatja-e a fogyasztói szokásokat. Ezután is meg fogják venni a boltban a zéró kólát az emberek, vagy marad minden úgy, ahogy jelenleg van?

Ahhoz, hogy megtudjuk erre a kérdésre a választ, először tájékoztatni kellene az embereket a mesterséges édesítőszerek hatásairól. A téma ugyanakkor elhallgatottnak számít. Ennek legfőbb oka, hogy az élelmiszeripar szereplői és a hatóságok sem érdekeltek a probléma kibeszélésében. Ugyanis ha ráterelnék a figyelmet a vitára, könnyen lebonthatnák az élvezetek hajszolásának egyik utolsó velünk élő illúzióját, miszerint fogyaszthatunk édes dolgokat következmények nélkül.

Utána már a nagymamánk sem tartaná hitelesnek, ha elutasítanánk a süteményét, de azért a zéró kólát meginnánk.