A hágai bíróság fogja vizsgálni a palesztin területek izraeli megszállásának következményeit

Állásfoglalást kér az ENSZ Közgyűlése a hágai Nemzetközi Bíróságtól azzal kapcsolatban, hogy milyen jogi következményekkel jár a palesztin területek izraeli megszállása és benépesítése.

A palesztin vezetés üdvözölte, és diplomáciai sikerként értékelte a a döntést. 87 ország támogatta a javaslatot, 26-an ellenezték - köztük Izrael és az Egyesült Államok -, 53-an pedig tartózkodtak. Izrael egyelőre nem kommentálta a szavazást, de előzetesen elítélően nyilatkoztak róla.

photo_camera A hágai nemzetközi bíróság bírái Fotó: SEM VAN DER WAL/AFP

Az 1967-ben Jordániától elfoglalt Kelet-Jeruzsálemet Izrael 1980-ban annektálta, és az addig Kelet-Jeruzsálemmel közös területi egységet jelentő Ciszjordánia nagyobb részét is Izrael ellenőrzi. A legtöbb ország törvénytelennek tartja, hogy Izrael zsidó telepeket hozott létre ezeken a területeken.

Izraelben épp a napokban alakult meg Benjamin Netanjahu új kormánya, ami minden eddiginél ellenségesebb az arabokkal. Mivel a szélsőjobbot is be kellett vonni a koalícióba, a kormányprogram központi elemévé vált Ciszjordánia (és a Golan-fennsík) zsidó telepekkel történő intenzív benépesítése. Netanjahu a koalíciós szerződésben ígéretet tett arra is, hogy az engedély nélkül épített több mint száz ciszjordániai zsidó telep státuszát visszamenőleg rendezik.

Ciszjordánia annektálása új időszámítás kezdetét jelentené a régióban és szintén szerepel Netanjahu tervei között, de erre a koalíciós szerződés szerint majd akkor kerül sor, ha a külső és belső feltételek adottak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kérdés lekerült a napirendről, írtuk korábbi cikkünkben. (Reuters)