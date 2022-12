Megalakult Izrael legarabellenesebb kormánya

Csütörtök délután a Kneszetben a képviselők többsége bizalmat szavazott Benjamin Netanjahu új kabinetjének. A november 1-i választást a jobboldal nyerte, a hosszú évekig tartó ingatag parlamenti erőviszonyok után a 120 fős Kneszetben a koalíciónak ötfős többsége van, ami Izraelben nagyon jelentősnek számít.

A két hónappal ezelőtti választás elsősorban Izrael legbefolyásosabb politikusa, a rendkívül megosztó, 2021 nyara óta ellenzékben politizáló Benjamin Netanjahu jövőjéről szólt. Az általa vezetett nemzeti-konzervatív Likud a választáson kicsit erősödött, ami az előretörő szélsőjobbal és az ultraortodoxok támogatásával már elégnek bizonyult a stabil parlamenti többség eléréséhez.

photo_camera Benjamin Netanjahu és új kormányának tagjai a Kneszetben. Fotó: AMIR COHEN/AFP

Csütörtöktől tehát, immár hatodszor, ismét Netanjahu Izrael miniszterelnöke, elsődleges feladata pedig a politikai stabilitás megteremtése. Ami nem ígérkezik könnyűnek, az elkövetkező időszak Netanjahu számára két szempontból is kritikus. Először is valahogy túl kellene élnie politikailag azt a hatalmi visszaélések és korrupciós ügyek miatt zajló pert, aminek ő a fővádlottja.

Azzal vádolják, hogy feleségével 200 ezer dollárnyi ajándékot fogadott el üzletemberektől, amikért cserébe a posztját kihasználva szívességeket tett. Más vádpontok mellett azért is felelnie kell, mert az ügyészség szerint kedvezőbb jogszabályi környezetet ígért a legnagyobb napilapnak, ha hajlandók előnyös színben feltüntetni.

Ha valamelyik súlyosabb vádpontban kimondják a bűnösségét, Netanjahunak normális esetben politikailag vége. Ez volt a választás tétje. Azért, hogy ezt elkerülje, Netanjahu korábban sem válogatott az eszközökben, ismét kormányon pedig várhatóan továbbra sem fog. A büntetőper folytatása az igazságszolgáltatás függetlenségének legnagyobb erőpróbája lesz, egy esetleges terhelő ítélet politikai következményei pedig az izraeli demokráciáé.

A küzdelem már meg is kezdődött, Netanjahu az új kormánya egyik legfontosabb feladatának az igazságszolgáltatási reformot nevezte, hogy „visszaállítsa” a törvényhozás, a kormány és a bíróságok egyensúlyát. Mivel a parlamentet és a kormányt ő uralja, minden elemző egyetért abban, hogy a reform a bíróságok gyengítését célozza majd.

Ezt most megerősíteni látszik, hogy a koalíciós szerződésbe bekerült elképzelés szerint a parlament felülbírálhatná a Legfelsőbb Bíróság döntéseit. Abban is erős a konszenzus, hogy a bírói ág piszkálása annak ellenére összefügg Netanjahu perével, hogy a két új szélsőjobboldali koalíciós partner szemében régóta szálka az igazságszolgáltatás működése. A koalíciós pártok eközben konkrétan olyan törvényeket sürgetnek, amelyekkel leállítható lenne a Netanjahu elleni büntetőeljárás.

A centrista pártok jóideje épp a bűncselekmények gyanúja és a per miatt nem voltak hajlandók összefogni Netanjahuval. Hagyományos szövetségesei, az ortodoxok mellett Netanjahu ezért alakított most két szélsőjobboldali párttal, az Ocma Jehudittal (Zsidó Erő) és a Vallásos Cionista Párttal kormányt.

photo_camera Itamar Ben-Gvir és Bezalel Szmotrics a Kneszetben, az új kormány megalakulásakor. Fotó: AMIR COHEN/AFP

A palesztin államiságot a Likud is ellenzi, de a szélsőjobb belépése új helyzetet teremtett: a kormányprogram központi elemévé vált Ciszjordánia (és a Golan-fennsík) zsidó telepekkel történő intenzív benépesítése. Netanjahu a koalíciós szerződésben ígéretet tett arra is, hogy az engedély nélkül épített több mint száz ciszjordániai zsidó telep státuszát visszamenőleg rendezik.

A telepépítés felügyelete a Vallásos Cionisták vezetője, a pénzügyi tárcát megszerző Bezalel Szmotrics portfóliójába került. Ciszjordánia beépítése és a telepek (zömmel ultraortodox zsidókkal történő) benépesítése korábban csak félhivatalos program volt, igaz, a fegyveres erők eddig is védték a telepeseket.

Ciszjordánia annektálása új időszámítás kezdetét jelentené a régióban és szintén szerepel Netanjahu tervei között, de erre a koalíciós szerződés szerint majd akkor kerül sor, ha a külső és belső feltételek adottak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kérdés lekerült a napirendről. Szmotrics most azt mondja, hogy a (Szabolcs megye méretű) országrész elcsatolása diplomáciailag egyelőre nem megvalósítható, ám a de facto önállósága már igen.

A közel-keleti békefolyamat 2014 óta áll. Netanjahu a régió stabilizálása érdekében szeretne diplomáciai kapcsolatot kialakítani Szaúd-Arábiával, ám ennek nincs realitása, amíg otthon nem sikerül rendezni a viszonyt a palesztinokkal. Pláne, amíg az új kormány most kiadott irányelvei között az első az, hogy „a zsidó népnek kizárólagos és elidegeníthetetlen joga van Izrael földjének egészéhez”.

A ciszjordániai telepépítés felturbózása nem az egyetlen feszültségforrás, a zsidó-arab konfliktust alapvetően élezi ki, hogy az Ocme Jehudittal és a Vallásos Cionista Párttal a nyílt arabellenesség került kormányra. Erre Izraelben korábban nem volt példa. Bár Netanjahu többször is ígéretet tett a tolerancia és a béke megőrzésére, az új koalíciót erős szkepszis övezi, a palesztin politikusok, köztük Mahmoud Abbász palesztin elnök pedig a helyzet eszkalíciójától tartanak.

Mostantól nemzetbiztonsági miniszterként az az Itamar Ben-Gvir felügyeli majd a rendőrséget, aki a nettó arabellenességre építette először az ügyvédi, majd a politikai karrierjét. 2007-ben el is elítélték arabellenes gyűlöletkeltésért és egy törvénytelen fegyveres milícia támogatásáért. Kérdéses is volt, hogy lehet-e belőle miniszter - az akadályt végül jogszabály-módosításokkal hárították el a napokban.

photo_camera Mindenki biztonságban lesz az utcákon: idős palesztin férfi fut a könnygáz elől a ciszjordániai Ramallahban, a palesztinok azért tüntettek, hogy visszakapják a halottaik holttestét. Fotó: ABBAS MOMANI/AFP

A kormányalakítás közeledtével Ben-Gvir kicsit visszavett a rasszista tempóból, és az arab-problémát etnikai helyett inkább közbiztonsági problémaként kezdte tálalni. Amikor találkozott Jichák Hercog államfővel, némi áthallással ki is jelentette, hogy az utcákon mindenki biztonságban érezheti majd magát, és a Vallásos Cionisták meg az Ocme Jehudit egyik társadalmi csoportot sem akarja kirekeszteni.

Ben-Gvirnek egyelőre arról az ígéretéről is le kellett tennie, hogy a Kelet-Jeruzsálemhez tartozó Templom-hegyen a zsidók is imádkozhassanak. Lekerült a napirendről az ultraortodok követelése, az LMBT-jogok megnyirbálása is, sőt, a Kneszet elnökének egy nyíltan meleg politikust, Amir Ohanát választották.

Ezt kicsit árnyalja, hogy Avi Maoz, a miniszterelnökség új helyettes minisztere, a homofób Noam párt vezetője csütörtökön a Kneszetben azt mondta, nincs baja az LMBTQ emberekkel, csak az ideológiájukkal. Nemrég be is jelentette, hogy be akarják tiltani a „szégyenteljes és gyalázatos” Pride-ot Jeruzsálemben. A koalíció pedig az antidiszkriminációs törvény „reformjával” lehetővé kívánja tenni, hogy meg lehessen tagadni szolgáltatások nyújtását, ha az valakinek a vallásába ütközik. A jogvédők szerint a lépés szexuális kisebbségek kirekesztésére irányul.