A dán katonai felderítés szerint Putyin begyógyszerezve dönthetett Ukrajna lerohanásáról

"A nagyság tévképzete az egyik ismert mellékhatása azoknak a hormonoknak, amikkel kezelték" - állította Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022 februári szellemi állapotáról a dán katonai hírszerzés, az FE orosz részlegének csak Joakimként említett vezetője a Berlingskének adott exkluzív interjújában. "Joakim nem árulhat el mindent, amit tud. Amit meg elárulhat, annak valóságtartalmában nem lehet teljesen biztos" - vezeti fel az érdekes beszélgetést Emil Rottboll, a lap oroszügyi szakírója.

photo_camera Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022. december 29-én éppen új hadihajókat rendel. Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV/AFP

"Ez nem olyasmi, amit teljes bizonyossággal állíthatok, de úgy hiszem, hogy ennek hatása kellett legyen a döntésére, hogy lerohanja Ukrajnát" - mondta Joakim a Putyin elmeállapotát jelentősen befolyásoló hormonterápiáról.

Joakim elbeszélése szerint az FE eredendően meg volt győződve arról, hogy Oroszország két héten belül megnyerheti a háborút. Joakim szerint ehhez "nagon közel is voltak". Szerinte a kudarc nem azon múlt, hogy az orosz hadsereg korrupciótól szenved. Ezt tudták az FE-nél, és szerintük az oroszok maguk is kalkuláltak vele. Az ismeretlen tényező, ami végül a kudarchoz vezetett, Putyin rossz döntései voltak. Joakim és az FE szerint nem az orosz hírszerzés tévedései, hanem Putyin ideológiai meggyőződése vezetett ahhoz a hamis hithez, hogy az agresszor katonáit virágkarnevál köszönti majd Ukrajnában.

Joakim szerint a kudarc igazi oka, hogy Putyin csak a legszűkebb környezetével ismertette terveit, így azok teljesen váratlanul érték hadseregét. Ezért az orosz erők java azt se tudta, hogy mit kéne csinálnia. És az is Putyin döntése miatt volt, hogy a hadseregnek nem volt megfelelő létszáma a háború sikeres megvívásához, mert az elnök nem volt hajlandó háborút hirdetni, ezért a sorkatonákat a jog szerint nem is lehetett bevetni a hadműveletben.

Joakim szerint Putyin a hibáiból se tanult, a mai napig mikromenedzseli a háborúját, egészen alacsony szinteken is beavatkozva a folyamatokba. Joakim példaként hozta fel, hogy karácsony előtt nem sokkal Putyin személyesen találkozott a teljes háborús vezérkarával. "Ez a létező legrosszabb ötlet. Van egy tábornoka, hogy vezényelje a háborút, nem szabadna mindenféle más tábornoktól tanácsokat kérnie" - mondta.

Joakim szerint az elmúlt tíz hónapban az orosz hadsereg annyira leamortizálódott, hogy évekig tart majd az újraszervezése. Szerinte nagy offenzívára már képtelen az orosz haderő. "Teljes mértékben számolunk azzal, hogy kisebb támadásokat, mint amilyen a bahmuti offenzíva, még fognak indítani, de olyan átfogó műveletre, mint a februári invázió volt, már évekig kéne készülniük" - mondta. Épp ezért nagyon jó esélyt lát arra, hogy Ukrajna visszaszerezze a megszállt területeit.

A nagy kérdés szerinte az, hogy hol jön el az a pont, mikor fog Ukrajna olyan csapást mérni az oroszokra, amit Putyin már országa stratégiai érdekeinek sérelmeként értelmezve esetleg atomcsapást rendelne el.

Mindent összevetve Joakim arra még így is kevés esélyt lát, hogy bárki megpróbálja megdönteni Putyin hatalmát. "Nem látunk senkit, aki leválthatná. De ha mi látnánk, azt [az orosz titkosszolgálat] az FszB is látná, és minden bizonnyal gyorsan intézkedne is" - mondta.

Putyin egészségi állaptában se látnak semmi olyat, ami közeli hatalomváltást ígérne. Putyin értesüléseik szerint nem szenved semmilyen halálos betegségtől, gyógyszerezésre azért szorul, mert krónikus fájdalmai vannak az utóbbi időben gyakoribb esései és balesetei miatt. Putyin a hírek szerint egy kétezres években szenvedett lovasbalesete, valamint az elmúlt években hokizás és dzsúdózás közben szerzett sérülései miatt szenved. (Via Berlingske)