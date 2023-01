Balesetet szenvedett Jeremy Renner, kritikus, de stabil állapotban van

Jeremy Renner kritikus, de stabil állapotban van, miután a hétvégén hókotrás közben balesetet szenvedett, közölte vasárnap a színész szóvivője.

„Megerősíthetjük, hogy Jeremy kritikus, de stabil állapotban van a sérülések miatt, amiket egy időjárással kapcsolatos baleset után szenvedett el, miközben havat kotort a mai nap folyamán” - mondta a Renner szóvivője a Hollywood Reporternek vasárnap késő este. „A családja vele van, és kiváló ellátásban részesül” - írták. A Deadline arról számolt be, hogy Rennert légi úton szállították kórházba.

photo_camera Fotó: THEO WARGO/Getty Images via AFP

Az 51 éves színészt eddig két Oscar-díjra jelölték, A Bombák Földjén (The Hurt Locker) és a Tolvajok városa (The Town) című filmekben nyújtott alakításaiért. Renner Clint Barton, azaz Sólyomszem szerepében vált ismertebbé a Marvel-filmekben, de a Mission Impossible filmsorozatban is játszott.

Rennernek van egy farmja a Tahoe-tó felett a Sierra Nevada-hegységben. A régióban a vihar miatt 35 ezer otthonban ment el az áram december 31-én. December 13-án Renner a Twitteren osztott meg egy fotót a havazásról, az Instagramon pedig több klipet is posztolt magáról egy hókotró volánja mögött. (The Guardian)