Izrael rakétákkal lőtte a damaszkuszi repteret

A szíriai hadsereg hétfői közleménye szerint Izrael hétfő hajnalban rakétákkal lőtte a damaszkuszi nemzetközi repteret, amin emiatt leállt a forgalom. Az izraeli hadsereg már korábban is támadta az Iránhoz köthető létesítményeket. A szíriai hadsereg szerint a Damaszkusz déli részét érő lövések hajnali 2-kor érkeztek az izraeli Kineret-tó felől. Két szíriai katona meghalt.

Izrael már tavaly is csapásokat mért a damaszkuszi nemzetközi és más polgári repülőterekre, hogy megzavarja az irániak egyre növekvő légi utánpótlási vonalait, amiken keresztül fegyvereket szállít szövetségeseinek Szíriában és Libanonban, köztük a Hezbollahnak. Az izraeli támadások miatt már júniusban is le kellett állítani a szíriai repterek forgalmát. Majd szeptemberben a damaszkuszi és az aleppói reptereket is lőtték. (Reuters)