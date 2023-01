Menesztették Észak-Korea második legbefolyásosabb katonai vezetőjét

Észak-Korea elbocsátotta Pak Dzsong Csont, Kim Dzsong Un vezető után a második legbefolyásosabb katonai tisztviselőt, jelentette az állami média. Pak Dzsong Cson a kormányzó Munkáspárt Központi Katonai Bizottságának alelnöke és a párt Központi Bizottságának egyik titkára volt, Ri Yong Gil váltja.

photo_camera Kim Dzsong Un utat mutat Fotó: STR/AFP

A változtatást nem indokolták. Phenjan rendszeresen átalakítja vezetőségét, és az év végi pártgyűlést gyakran a személyi átrendeződések és fontos politikai döntések bejelentésére használja fel.

Kim azzal párhuzamosan menesztette Pakot, hogy a 2023-as védelmi stratégia részeként új interkontinentális ballisztikus rakéták és nagyobb nukleáris arzenál kifejlesztésére szólított fel az Egyesült Államok és Dél-Korea ellen.

Pak 2015-ben egycsillagos tüzérparancsnokból gyorsan feljebb lépett a katonai ranglétrán, és 2020-ban négycsillagos tábornokká lépett elő, amiért hozzájárult az ország rövid hatótávolságú rakétatechnológiájának fejlődéséhez. Pak elbocsátására annak ellenére került sor, hogy Kim a személyes találkozók során többnyire dicsérte a hadsereg fegyverfejlesztésben elért eredményeit, ellentétben más területekkel, ahol rámutatott néhány hibára és javításra szólított fel.

Oh Gyeong-sup, a szöuli Korea Institute for National Unification munkatársa szerint a menesztésben szerepet játszhatott a közelmúltban kiéleződött Korea-közi feszültség, ami az észak-koreai drónok délre való behatolása miatt alakult ki. „Pak vállalhatta a felelősséget a biztonsági műveletek kudarcáért” - mondta Oh.

Ri, Pak utódja szintén magas rangú katonai parancsnok, korábban már volt a hadsereg vezérkari főnöke és védelmi miniszter is. (Reuters)