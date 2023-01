Megműtötték a hókotróbalesetet szenvedett Jeremy Rennert

Megműtötték az 51 éves Jeremy Rennert, miután hétfőn hókotróbalesetet szenvedett, közölte a Reuters. A kétszer is Oscar-díjra jelölt színész állapota kritikus, de stabil.

Renner otthona a Tahoe-tó felett a Sierra Nevada-hegységben van. A TMZ szerint egy elszabadult hókotró jármű, egy Snowcat okozta a bajt. A színészen kívül más nem volt érintett a balesetben. Szemtanúk szerint az otthonától pár száz méterre kotorta a havat, hogy a családja a hatalmas szilveszteri hóvihar után el tudja hagyni a házat. Renner valahogy leeshetett a járműről, ami áthajtott a lábán. A színész nagyon sok vért vesztett.

photo_camera Jeremy Renner egy 2021-es felvételen Fotó: ROBYN BECK/AFP

A régióban a vihar miatt 35 ezer otthonban ment el az áram, az Egyesült Államokban pedig hatvan halálos áldozatot szedett az elmúlt napok ítéletideje.

Az 51 éves színészt eddig két Oscar-díjra jelölték, A bombák földjén (The Hurt Locker) és a Tolvajok városa (The Town) című filmekben nyújtott alakításaiért. Renner Clint Barton, azaz Sólyomszem szerepében vált ismertebbé a Marvel-filmekben, de a Mission Impossible filmsorozatban is játszott.