Sokkolta Delhit egy 20 éves nő brutális elgázolása

Országszerte nagy figyelmet kapott, Delhiben pedig tüntetésekhez is vezetett egy 20 éves nő halála, akit január elsején gázoltak halálra. A BBC beszámolója szerint a fiatal nő munkából tért haza január elsején kora reggel, amikor a robogója összeütközött egy autóval, a rendőrség szerint ugyanakkor az autó sofőrje nem állt meg, hanem még kilométereken át vonszolta magával a nő testét. Több térfigyelő kamera felvétele is megerősítette, hogy a nő teste végig ott volt az autó alatt, miközben a sofőr és négy utasa továbbhajtottak.

photo_camera Delhi az év első napján, 2023-ban Fotó: IMTIYAZ KHAN/Anadolu Agency via AFP

A rendőrök vasárnap reggelre több bejelentést is kaptak, illetve megtalálták a nő holttestét is egy út mellett Delhi északi részén. Ekkor indult hajtóvadászat az autó után, sikerrel, ugyanis idővel őrizetbe vették a sofőrt is, akit gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolnak. A gyanú szerint a nő holttestét végül a vádlott rakta ki az út mellé, majd otthagyta.

Az autóban utazó férfiak azt állították, hogy mivel hangos zenét hallgattak, nem hallották az áldozat kiáltását, a rendőrségi vizsgálat során többek között ennek valószínűségét is vizsgálni fogják majd.

A BBC hozzáteszi, hogy a komoly visszhangot kiváltó ügyben azóta újabb fordulatok is vannak, az áldozat családja ugyanis azt állítja, hogy a fiatal nőt szexuálisan bántalmazták is halála előtt. A nő anyja szerint a lányára meztelenül találtak rá, míg nagybátyja szerint a testén szexuális erőszak nyomai voltak láthatóak. Miután az indiai sajtó beszámolt erről, hétfőn tüntetés is zajlott az illetékes rendőrkapitányság épülete előtt, alapos, mindenre kiterjedő vizsgálatot követelve. A rendőrség szóvivője arról beszélt, hogy hamis jelentések terjednek a nemi erőszakról, illetve a szándékos emberölésről.

Ugyanakkor annyit hozzátettek, hogy egy orvosi tanács fogja elvégezni a halottkémi szemlét, és természetesen az ő jelentésük fényében elképzelhetőek akár további vádpontok is a gyanúsítottal szemben.

Az ügynek politikai vetülete is van, az indiai fővárost vezető Aam Aadami Párt ugyanis a szövetségi kormányt kezdte el kritizálni a városban lévő állapotok, illetve a biztonság hiánya miatt. A városvezetésnek ugyanis nincs felügyeleti joga a helyi rendőrség fölött, amely a szövetségi kormány belügyminisztériuma alá tartozik. Hétfőn ezért az AAP tagjai a kormányzóiroda előtt tüntettek, felelősségre vonásokat követelve.

Emellett az AAP szóvivője szerint az autóban utazó öt férfi egyike a kormányzó hindu nacionalista BJP tagja, és szerintük a rendőrség szándékosan hallgatta el ezt az információt a közvélemény elől.