Amikor az ügyészt fenyegette meg, beszámítható volt, amikor bárki mást, paranoid skizofrén

Egy férfi éveken át zaklatta egyre durvuló hangvételű üzenetekkel a lúgos orvos áldozatát, családját, ügyvédjét, egy jogvédőt és mindannyiuk ismerőseit.

Több feljelentés is született ellene, mivel azonban büntethetőséget kizáró súlyos elmebetegséget állapítottak meg nála, a hatóságok az összes eljárást megszüntették.

Kivéve egyet. Merthogy kiderült, a férfi még valakit megfenyegetett. És abban az ügyben most decemberben el is ítélték.

Bene Krisztiánt 2018 nyarán ítélte a Kúria jogerősen 11 év fegyházbüntetésre, amiért lúggal megcsonkította volt barátnőjét, Renner Erikát, miután az szakított vele. 2021-ben azt is jogerős ítélet mondta ki, hogy a lúgos orvosnak 25 millió forint kártérítést kell fizetnie áldozatának.

Egy budapesti férfinak, nevezzük N.-nek, az idők során a rögeszméjévé vált, hogy a lúgos orvos bűnössége nem bizonyított.

Nem vonta kétségbe a Renner Erikával történteket, csak azt, hogy Bene Krisztián volt az elkövető. Ez a képzete annak ellenére hatalmasodott el, hogy az ügynek, melyben két menetben összesen négy terhelő ítélet született, sosem volt más vádlottja, a közvetett bizonyítékok láncolatát pedig mindegyik bíróság kétséget kizárónak fogadta el.

photo_camera Bene Krisztián, a Budai Irgalmasrendi Kórház volt főigazgatója beszél az utolsó szó jogán a Kúrián Fotó: Halász Júlia

N. saját elmondása szerint eljárt Bene tárgyalásaira, a Kúria ítéletének kihirdetése után pedig meggyőződése lett, hogy neki kell az ügyben igazságot tennie. Gál Andrást, Renner ügyvédjét még a Kúria végleges döntése előtt levelekkel kezdte bombázni. Szerinte ugyanis Gál sértetti képviselőként a médiát felhasználva ártatlanul ítéltette el Benét. Az ügyvéd másfél év alatt több mint 200 levelet kapott N.-től.

Az idő múlásával a Gálnak címzett emailekre egyre több további címzett került:

ügyészek, bírók, alkotmánybírók, ügyvédek, közjogi méltóságok sora, mintegy 60 ember látta az irományait. N. közben Renner Erikát is zaklatni kezdte. Először chatüzeneteket küldött neki a blogposztjaira mutató linkekkel, ahol terjengősen értekezett arról, hogy Bene Krisztián ártatlan, Rennerék pedig hamisan tanúskodtak és manipulálták a bíróságot. Rennert idővel gyalázni kezdte, az élettársáról, Balogh Attiláról pedig azt sejtette, hogy ő lehetett a lúgos támadó.

Amikor N. Renneréket kezdte zaklatni, Gál András úgy döntött, megpróbálja leállítani, és félmilliós sérelemdíjas keresetet adott be ellene, amiért rossz hírét keltette. A járvány miatt elhúzódó jogvitát N. elveszítette, az eljárási költségekkel együtt végül összesen 813 ezer forintot hajtottak be rajta. Az ügyvéd számítása azonban nem jött be, N. mindent ugyanúgy folytatott, csak már ezt az összeget is követelni kezdte.

Rennerék és az ügyvédjük mellett N. céltáblájára került a Bene elleni eljárást szorosan követő Nem Tehetsz Róla, Tehetsz Ellene Alapítvány és Facebook-oldal arca és alapítója, Mérő Vera és az apja, Mérő László is. Utóbbiak 2019-ben feljelentést is tettek N. ellen. Gál 2020 januárjában szintén feljelentette N.-t a nem szűnő és egyre durvuló zaklatásokért, de ugyanígy tett Renner és Balogh Attila is.

Két évig nem történt semmi, N. folytatta a blogját, és rendületlenül pocskondiázott mindenkit, kiterjesztve a kört az addigi címzettek Facebook-ismerőseire, majd azok Facebook-ismerőseire. Kiderítette, kik Renner Erika (nevük alapján nem könnyen beazonosítható) gyerekei és a Bene elleni büntetőperben védetten tanúskodó barátnői, és őket is zaklatni kezdte.

Néha hetekig nem jelentkezett, aztán napokon át mindenkit elárasztott egyre súlyosabb üzeneteivel. Amikor pedig Renner Erika megnyerte a Bene Krisztián elleni kártérítési pert, N. önhatalmúlag gyűjtést hirdetett a javára, hogy később legyen miből visszafizetnie Benének a kártérítést – emiatt szintén eljárás indult ellene.

2022 januárjában felgyorsultak az események: új ügyészhez került a III. kerületi ügyészségen az egyik feljelentés, és N.-t igazságügyi elmeorvosi megfigyelésre küldték. Egy hónapig volt bent, az orvosok megállapították, hogy bár zavart, de nem áll fenn nála büntethetőséget kizáró ok.

A kórházi tartózkodás nem tett jót N.-nek, teljesen bepörgött, és amint kiengedték, tombolni kezdett. Zaklató üzenetei mindennaposak lettek, a hangvétele teljesen eldurvult, fenyegetőzött és zsarolt mindenkit, akin fogást vélt találni, a leveleit pedig még szélesebb körben terjesztette, bevonva például Mérő László kollégáit is az ELTE pszichológia karán.

A lakhelye szerint illetékes IX. kerület rendőrei végül 3 hónap után bevitték N.-t, aki 2022 májusában közel fél évre az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe (IMEI) került. Októberben az igazságügyi orvosszakértő kimondta, hogy

paranoid skizofréniája miatt a kiengedése és a letartóztatása közötti pár hónapban nem tudta felmérni cselekedetei súlyát, ezért nem büntethető. A rendőrök az összes eljárást – tehát a korábbi időszakok zaklatásai és a gyanús pénzgyűjtés miatt indultakat is – megszüntették, az erről szóló határozatokat az elmúlt hetekben kézbesítették. Renner Erika és élettársa még meg sem kapták a magukét, amikor különös hír jelent meg a 24.hu-n egy aznapi bírósági közlemény nyomán.

A Fővárosi Törvényszéken első fokon másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy, a „lúgos orvos rajongójának” titulált férfit, amiért életveszélyesen megfenyegette a Bene-per ügyészét. Attól is eltiltották, hogy kapcsolatba lépjen a sértett ügyésszel.

Csiha Gábor, akit a cikkben nem neveznek néven, a lapnak azt mondta, hogy N. – mert természetesen róla van szó – az ügyészség központi számán hívta 2021 júniusában, „becstelen állatnak” nevezte, és közölte,

„ki fog nyírni, ha nem teljesítjük a követelését, azaz indítsunk perújítási eljárást és mentessük fel az orvost”.

Az ügyészek hivatalos személynek számítanak, az ellenük a munkájukhoz kapcsolódóan elkövetett cselekmények büntetőjogi megítélése sokkal súlyosabb, mint amikor civil a sértett. N.-t ennek megfelelően 2022 júliusában azzal vádolta meg a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség, hogy terrorcselekménnyel fenyegetőzött, és emiatt el is ítélték decemberben. Csakhogy

az ügyészségen tudniuk kellett arról, hogy N. 2022 nyarát és az ősz első felét az IMEI-ben töltötte, hiszen a júliusi vádemelés idején is ott volt.

Azért is ismerniük kellett N. helyzetét, mert az összevont feljelentések pont az összeférhetetlenség elkerülése érdekében kerültek át a Budakörnyéki Járási Ügyészségre, N. ugyanis egy fővárosi ügyészt is megfenyegetett.

Ám vagy nem jutott el hozzájuk az információ, vagy nem tájékozódtak róla, hogy októberben N.-nél büntethetőséget kizáró okot állapítottak meg.

Ha mégis tudtak róla, akkor szerintük megáll, hogy valaki a pszichés állapota miatt nem büntethető civilek évekig tartó zaklatásáért, ám amikor eközben egy ügyészt fenyegetett meg, akkor épp beszámítható volt.

Felmerül az is, hogy a Fővárosi Törvényszéken tartott decemberi tárgyaláson mégis hogyan nem került elő N. állapota.

Gál András még az N. elleni ítéletről szóló hír napján levelet írt az érintett ügyészségeknek és rendőrkapitányságoknak, azt tudakolva, hogy mindez miképp lehetséges. Választ nem kapott. Mérő Vera a történteket a magyar igazságszolgáltatás brutális kiszámíthatatlanságaként értékelte. Renner Erika pedig – ahogy a 444-nek elmondta – megint átélhette, hogy vele bármikor bármit meg lehet tenni, és nincs következmény, hacsak saját maga nem lép fel.

„Vagy még akkor sem, mert ha nem vagyok ügyész, nem érek semmit. Legalább 70 évig kellene még élnem, hogy újra biztonságban érezzem magam.”

N. továbbra is küldözgeti a leveleit.



photo_camera Balogh Attila és Renner Erika Fotó: Halász Júlia

Címlapkép: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / VHB / Science Photo Library via AFP