Mostantól a patikákban is lehet abortusztablettát kapni az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerhivatala, az FDA engedélyezte, hogy kereskedelmi forgalomban is kapható legyen a Mifepristone nevű tabletta, amivel orvosi beavatkozás nélkül lehet terhességet megszakítani. Ezt a tablettát eddig csak az orvos adhatta oda a páciensének, a Biden-kormányzat viszont úgy változtatott a szabályozáson, hogy patikákban is kapható legyen, sőt, rendelni is lehessen a szert.

A változtatással sokkal több nő fér majd hozzá abortusztablettához az Egyesült Államokban. A vásárlás továbbra is vényköteles, vagyis csak orvosi engedéllyel lehet majd hozzájutni a Mifepristone-hoz, ami mellett egy másik tablettára is szükség van a terhesség megszakításához. A másik gyógyszer, a vetélések esetén is alkalmazott Misoprostol eddig is elérhető volt kereskedelmi forgalomban.

photo_camera Misoprostol és Mifepristone tabletták Fotó: ROBYN BECK/AFP

Az Egyesült Államokban az abortuszok felét már ilyen tablettákkal végzik. Az otthoni terhességmegszakításoknak pedig még jobban megnőtt a jelentősége azóta, hogy a nyáron az amerikai legfelsőbb bíróság eltörölte az abortusz alkotmányos védelmét, ami után 11 államban be is tiltották vagy nagyon erősen korlátozták az abortuszt. Ezekben az államokban várhatóan továbbra sem lehet majd abortusztablettát kapni. Ahogy az sem biztos, hogy az olyan államokban árulnak-e majd ilyet a patikák, ahol engedélyezett az abortusz, mert a BBC cikke szerint elképzelhető, hogy egyes üzletek vagy láncok inkább nem kérnek engedélyt a Mifepristone forgalmazására, tartva az abortuszt övező politikai indulatoktól.