Bolsonaro szétbarmolta a brazil elnöki palotát

Széttépett kanapékat, törött ablakokat, csöpögő plafont és naptól károsult festményeket találtak a brazil GloboNews tévécsatorna újságírói, amikor Rosângela Lula da Silva, Brazília új first ladyje körbevezette őket az elnöki palotában. A csatorna csütörtöki riportja szerint Jair Bolsonaro, az ország előző, szélsőjobboldali elnökének négy éves elnöksége alatt szét lett barmolva a Palácio da Alvorada (A hajnal palotája).

photo_camera Omladozó vakolat Fotó: Screenshot

“Az épület állapota, amely Brazíliaváros legikonikusabb … [az épület állapota] nem jó … és számos javításra lesz szüksége” - jelentette Natuza Nery, a csatorna egyik tudósítója.

photo_camera Szakadozó kárpit Fotó: Screenshot

A megviselt palotáról készült fotókon az épület inkább egy lelakott diákszállásra hasonlít, mint amit Oscar Niemeyer, a világ egyik legünnepeltebb modernista építésze tervezett az 1950-es években, írja a Guardian. A palota 1958-ban épült, két évvel az ország kifejezetten fővárosának épített Brazíliaváros felavatása előtt.

photo_camera Töredező üveg Fotó: Screenshot

Számos művészeti alkotás is eltűnt a palotából, mondta Nery. Emellett megrongálódott egy kárpit, amit Emiliano Di Calvanti, Brazília egyik legelismertebb 20. századi művésze készített, miután azt egy könyvtárból áthelyezték a palotába és kiaggaták a napsütésbe. Sajnos restaurálni kell majd, mondta a kárpitról a first lady, akit széles körben Janjaként is hívnak. (via Guardian)