Fél Hollandia a német katonák által elásott kincs után kutat

Fél Hollandia a II. világháború alattn német katonák által elásott kincs után kutat, miután a holland levéltár közzétett az interneten egy térképet, amely a körülbelüli helyszínt jelöli.

A második világháború utolsó napjaiban két német katona, akik Hollandiában állomásoztak, menekülőre fogták a dolgot, de előtte még a holland vidéken egy teljesen random helyen elásták egy lőszertartóban pénzt, ékszereket, órákat, gyémántokat és drágaköveket. Most 80 évvel később felcsillant a remény ennek megtalálására, miután a Holland Nemzeti Levéltár több, a kinccsel kapcsolatos dokumentumot is közzétett, köztük egy térképpel, amelyen egy X jelöli a kincs körülbelüli helyét. A kincset most újságírók, kutatók és amatőr érdeklődök keresik a megjelölt helyen.

A kutatók szerint a katonák azért áshatták el a zsákmányt, mert megijedtek, miközben menekültek a szövetséges katonák elől. A kincset egy nyárfa gyökereihez ásták el el, 70-80 cm mélyen, közvetlenül Ommeren falu mellett, mindez pedig az egyik német katona feljegyzéseiből derül ki. A levéltár nem tette közzé a német katona teljes nevét, mert a férfi még most is életben lehet.

photo_camera Fotó: SEM VAN DER WAL/ANP via AFP

A katona állítása szerint a kincshez akkor jutottak hozzá, amikor 1944 augusztusában lebombázták a Rotterdamsche Bank arnhemi fiókját. Ekkor törtek fel egy széfet, amiből ékszereket, pénzt és drágaköveket vittek el.

A Holland Eszköz- és Vagyonkezelési Intézet már 1946-47-ben is igyekezett a kincs nyomára bukkanni, de az első kísérletkor túl fagyos volt a föld, a második kísérletnél pedig az akkori, ma már elavultnak számító fémdetektorokkal nem találtak semmit. Harmadik kísérlet gyanánt még a német katonát is elvitték a helyszínre, de az elmondása és a valamelyik katona által készített térkép alapján sem sikerült megtalálni a kincset.

Spekulációk szerint az is lehet, hogy egy helyi holland látta, amikor a német katonák elrejtették a kincset, és kiásta. Mások szerint az amerikaiak találhatták meg. De van olyan történész is, aki szerint kicsi az esély, hogy megtalálják a kincset, ugyanis a területet erős bombázás érte 1945 áprilisában. A holland levéltár munkatársai azonban bíznak benne, hogy valakinek mégis sikerül megtalálnia, és akár a jogos tulajdonosokat is sikerül majd felkutatniuk. (Guardian)