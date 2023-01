Idén koronavírusosan is lehet játszani az Australian Openen

Idén már azok a játékosok is pályára léphetnek az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, akik éppen covidosok, jelentette be a helyi szövetség vezetője. Craig Tiley szerint a verseny alatt már nem kell jelenteni a szervezőknek a pozitív koronavírustesztet, és ha az adott játékos jól érzi magát, nyugodtan játszhat. Hasonló szabály vonatkozik az eseményen dolgozókra is, ha rosszul érzik magukat, akkor kell csak otthon maradniuk.



Ez jelentős lazítás a tavalyi szigorú szabályokhoz képest: akkor még az országot is el kellett hagynia az aktuális címvédő szerb Novak Djokovicnak, mert nem volt beoltva a koronavírus ellen. Az idei év első Grand Slam-viadala jövő hétfőn kezdődik és január 29-ig tart.