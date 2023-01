Egyre több magyar FB-csoport áll össze az ukrán hadsereg magyar származású önkénteseinek támogatására

Vasárnap írtunk arról, hogy 4, egymással szövetkező magyar facebookos csoport/blog is támogatja az ukrán hadsereg magyar származású önkéntesekkel felálló kárpátaljai egységét, a Kárpátaljai Sárkányokat.

Közösen gyűjtenek pénzt, amiből azt veszik meg, amit az oroszok ellen harcoló magyar származású önkéntesek kérnek, majd a szállítmányokat kijuttatják a frontra.

Kiderült, hogy a civil netezők jótékony szövetsége ennél is szélesebb, társult tag például egy már közel 2 millió forintot begyűjtő kiberbiztonsággal foglalkozó zárt csoport is.

A gyűjtés a hétvégén valósággal berobbant, a hétvégéig 3,5 millió forintot gyűjtő közös számlán keddre 12 millió fölé hízott az összeg.

A következő körökben pótakkukat, drónokat és fémkeresőket juttathatnak el a bátor önkénteseknek a kelet-ukrajnai frontra.

Egy zárt FB-csoport egyik tagjának tavaly október 23-ai hozzászólásával indult, de mostanra lassan tömegmozgalommá kezd válni a magyar Facebook-közösségben egy olyan ukrán katonai egység, a Kárpátaljai Sárkányok becenevű 68-as területvédelmi zászlóalj támogatása, amelyikben magyar származású kárpátaljai önkéntesek is harcolnak az orosz agresszorok ellen. (Az osztag ukrán nevében a "sárkány" szó magyarul, nem pedig ukránul, "drakon" formában szerepel.) A magyar származású önkéntesek arca az a Sándor Fegyir egyetemi oktató, aki bevonulása előtt az Ungvári Nemzeti Egyetem tanára volt, és a háború első szakaszában azzal lett harctéri híresség, hogy fotó készült arról, ahogy a lövészárokból, interneten keresztül tart órát.

Arról vasárnap írtunk, hogy az egész gyűjtést 2022 októberében elindító - a neve közlésétől elzárkózó - zárt csoporthoz, illetve az egykori cink.hu kommentelőinek közösségéhez a hétvégén csatlakozott a Diétás Magyar Múzsa, illetve a KARD blog közössége. De mint megtudtuk, a csapat ennél is bővebb.

A netes biztonságról való csevegéstől a segítségnyújtásig

F., egy durván 2000 tagot számláló, kiberbiztonsággal foglalkozó FB-csoport adminja, a 444-nek elmesélte, hogy először 2022. márciusában kerültek közvetlen kapcsolatba a háborúval. Ekkor még nem pénzt adtak, hanem szakértői segítséget. Beregszász polgármestere ugyanis tőlük kért tanácsot néhány éjjellátó beszerzéséhez.

A csoportban természetesen igen gyakori téma volt a háború - illetve annak kiberbiztonsági vetülete. Októberre jutottak odáig a belső beszélgetésekben, hogy valahogyan segíteniük kéne a szétlőtt energiarendszerrel a telet váró ukránokon. Ekkor szereztek tudomást a 68-asokat támogató gyűjtésről a másik csoportban.

Hamar eldöntötték, hogy csatlakoznak a gyűjtőakcióhoz. Bár egyelőre nem álltak teljesen össze az X. csoport-KARD-D.M.M.-"koalícióval", de a támogató tevékenységüket összehangolták velük. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amikor Sándor jelzi, hogy aktuálisan mire lenne égetően szüksége a 68-asoknak, ők a saját körükben szerveznek gyűjtést, saját maguk által létrehozott számlára, hogy a megvásárolt dolgokat már a "koalícióval" egyeztetve, az ő logisztikai vonalukon juttassák ki a frontra.

A konkrét pénzgyűjtést decemberben kezdték el a csoporton belül és már 1,8 millió forintnál tartanak. Ebből két aggregátort rendeltek meg, hogy legyen mivel feltölteni azokat a spéci, óriási power bankre emlékeztető, rengetegféle aljzattal ellátott akkumulátorokat, amiket még tavaly ősszel adományozott a 68-asoknak az egész akciót elindító, a neve titokban tartását kérő csoport. Az aggregátorok a jövő héten érkeznek Magyarországra, hogy azonnal továbbküldjék őket az ukrán frontra.

Pár napja jött el a karácsony

A Diétás Magyar Múzsa és a KARD csatlakozása, illetve lapunk erről szóló cikke a 444 információi szerint annyira felpörgette az adományozó kedvet - illetve annyival duzzasztotta a potenciális jótékonykodók körét -, hogy a "koalíció" közös számláján, ahol pár napja még valamivel 3 millió forint feletti összeg volt, már 12 millió fölé kúszott a számláló.

A következő szállítmányban tudomásunk szerint a kiberszekuriti-rajongók két aggregátora lesz benne, a rá következőben pedig a már leszállított akkuk kapacitását növelő akkupakkok, illetve drónok és fémkereső eszközök kaphatnak helyet. Mivel az érintettek éppen ezeket kérték.

Az akcióban érintett zárt csoportoknak durván 65 ezer tagja van, vagyis alakulóban az online tömegmozgalom, nem is beszélve arról, hogy egyre több nem csoporttag internetező szerez tudomást arról, hogy miként próbál segíteni az orosz birodalom elleni harcban a nem moszkovita Másik Magyarország.

(A cikkünkben szereplő Sándor Fegyirt a teljes magyar sajtó - beleértve a 444-et is - eddig konzekvensen Fegyir Sándornak nevezte. Ideértve a helyi, vagyis kárpátaljai magyar nyelvű sajtót is. Ez azonban hiba volt, neki ugyanis a vezetékneve a Sándor, jelezte vasárnapi cikkünk után kárpátaljai származású kollégánk, Gazda Albert. Ezt utána maga az érintett is megerősítette. A neve talán azért rögzülhetett helytelen formában, mert sosem tiltakozott a helyi lapoknál a Fegyir Sándor-ozás ellen.)