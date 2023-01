Rendszeresen megerőszakolhattak egy ötéves kislányt egy budapesti gyermekotthonban

A gyanú szerint többen és rendszeresen szexuálisan molesztáltak egy ötéves kislányt az újpesti önkormányzat kezelésében álló Gyermekek Átmeneti Otthonában, írja a Blikk.

A kislányon a sérüléseket az édesanya vette észre, ugyanis rendszeresen látogatta és vitte ki a gyereket az otthonból. Az édesanya jelezte a nevelőnek, aki pedig az intézmény vezetőjének, de csak másnap vitték orvoshoz, aznap még megmosdatták, ápolták a sebeit, ezzel több esetleges bizonyítékot is tönkretéve. Mindez december 11-én történt, de az eset most jutott az alpolgármester, Trippon Norbert tudomására, aki azonnal vizsgálatot rendelt el. A gyermekotthon biztonsági őrei pedig megerősítették a gyanút. Mint kiderült az erőszak nem egyszeri eset volt, hanem rendszeresen zajlott, és több elkövető is lehet.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság szexuális erőszak miatt folytat nyomozást, de egyelőre nem hallgattak ki senkit gyanúsítottként. A lap információi szerint az önkormányzatnál is indul vizsgálat ennek felderítésére, amíg nem jutnak eredményre, a gyermekotthon vezetője nem dolgozik.