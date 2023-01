A kínai hatóságok szerint öt hét alatt 60 ezer ember halt meg covidban az országban

A kínai hatóságok bejelentették, hogy az elmúlt öt hétben Kínában közel 60 ezren haltak meg covidban.

Kínában elszabadult a vírus, miután decemberben három év után hirtelen feloldották a „zéró covid”-politikai korlátozásokat, és egyes nagyvárosokban a lakosság 70-90 százaléka megfertőződött.

Anekdotikus jelentések és a hullaházaknál meg krematóriumokban húzódó hosszú sorok magas halálozási arányra utalnak, de szombatig a hatóságok hivatalosan csak néhány tucat Covid-19 halálesetet regisztráltak. Ez a covidnak betudható haláleset szigorú meghatározásának köszönhető: csak azokat számolták, akik légzési elégtelenségben haltak meg. Az Egészségügyi Világszervezet a múlt héten bírálta az új definíciót, mivel túl szűk és durván alábecsüli a járvány valódi hatását. A kínai hatóságok azt válaszolták, hogy nem szükséges minden halálesetnek a covidot tulajdonítani.

photo_camera Illusztráció: Yang Qing/Xinhua via AFP

Csakhogy ma az Orvosi Adminisztrációs Iroda vezetője bejelentette, hogy december 8. és január 12. között valójában 59 938 covid miatti elhalálozás történt. Azt mondta, kb. 5500-an haltak meg légzési elégtelenségben, a többieknek pedig egészségügyi alapbetegségük is volt, az elhunytak átlagéletkora 80 év volt, 90,1 százalékuk pedig 65 év feletti.

Csak azokat számolták a halottak közé, akik kórházban haltak meg, így a tényleges szám jóval nagyobb lehet. Aggodalomra ad okot a jövő héten kezdődő holdújévi ünnep is, a hatóságok azt kérik az emberektől, ne látogassák meg az idős rokonaikat, hogy ezzel is védjék őket a vírustól.

A hatóságok szerint a fertőzések száma csökken, a legtöbb területen túl vannak a csúcson. Állítólag a lázzal kórházba látogatók napi száma december 23-án tetőzött, 2,9 millió volt, csütörtökön pedig 83 százalékkal, 477 ezerre csökkent.

A kínai kormányt más országok és a WHO is bírálták az adatok átláthatatlansága miatt, Kínában az éles emelkedés kezdete óta a legtöbb fertőzési adat közzétételét leállították. Több ország utazási korlátozásokat vagy kötelező tesztelést vezetett be a Kínából érkező utazóknak, ami Peking megtorló intézkedéseit váltotta ki a Japánból és Dél-Koreából érkező utazók ellen. (Guardian)