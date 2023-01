Gondolná vagy sem, nem olyan jó ötlet folyékony nitrogénbe mártott cukorkát enni

Kösz, Tiktok. Indonéziában már húsznál több gyermek szenvedett sérüléseket azután, hogy a népszerű közösségi videómegosztón terjedő trendet követve fogyasztott az Indonéziában amúgy simán az utcán árusított, "sárkánylehelet" fantázianevű édességből, a folyékony nitrogénbe mártott cukorkából.

photo_camera Sárkányleheletre váró indonéz gyerekek a pekanbarui éjszakai piacon Indonéziában. Fotó: AFRIANTO SILALAHI/NurPhoto via AFP

A sárkánylehelet lényege, hogy a -196 fokos forráspontú gázba mártott cukorka elfogyasztása után az ember száján és orrán át dől a nitrogéngőz. A humoros jelenség árnyoldala, hogy az éppen párolgó gáz is olyan hideg, hogy az komoly fagyási sérüléseket okoz a fogyasztójának. Több áldozat is gyomorégéstől és ételmérgezéstől szenvedett a sárkánylehelet fogyasztása után. És ők még szerencsésnek mondhatják magukat, a folyékony nitrogén akár perforációt, a legsúlyosabb esetekben pedig halálos sérüléseket is okozhat, írja a Guardian Dr. Dicky Budimanra, a Griffith University egészségbiztonsági kutatójára hivatkozva.

Max Rein Rondonuwu, az indonéz egészségügyi minisztérium főigazgatója szerint a folyékony nitrogén emellett égési sérüléseket és légzési nehézséget is okozhat. Ezért most arra utasították a helyi közegészségügyi hatóságokat, hogy szigorúbban ellenőrizzék a folyékony nitrogént használó éttermeket, egyben tájékoztassák azokat arról is, hogy hogyan lehet biztonságosan fogyasztani folyékony nitrogénbe mártott ételeket. Erre is van ugyanis lehetőség, a lényeg, hogy meg kell várni, amíg a nitrogén elpárolog. (Via The Guardian)