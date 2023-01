Nem viszem háborúba Csehországot - így kampányol Orbán csehországi szövetségese

Vége a langyos kampánynak a cseh elnökválasztás első fordulója után, ahonnan 35,38 százalékkal Petr Pavel nyugalmazott tábornok és 35,02 százalékkal Andrej Babiš volt kormányfő jutott a január 27-28-i második fordulóba. A két jelölt kommunista múltja már az első forduló előtt téma volt, most úgy néz ki, még inkább az lesz. Ahogy az ukrajnai háborúhoz való viszony is váratlanul előkerült.

Az első forduló nem várt meglepetése volt, hogy a Pavelhez hasonlóan függetlenként induló, az országot kormányzó mérsékelt jobboldali koalícióhoz szintén közelálló Danuše Nerudová, a brnói Mendel Egyetem volt rektora csupán 13,93 százalékot szerzett. Az ő és a 6,75 százalékot elért Pavel Fischer volt franciaországi nagykövet hívei nagy valószínűséggel Petr Pavelre adnák szavazataikat, kérdés, mennyire mozgósíthatók, különösen úgy, hogy két kommunista múltú jelölt maradt versenyben.

Egyébként már az első forduló rekordrészvételt (68,24 százalék) hozott. Csehországban ez csupán a harmadik eset, amikor a nép választ köztársasági elnököt, 2018-ban a második körben az elsőhöz képest 400 ezernél többen mentek szavazni, 2013-ban viszont közel 200 ezerrel kevesebben.

photo_camera Petr Pavel, az elnökválasztás első fordulójának nyertese Fotó: LUKAS KABON/Anadolu Agency via AFP

Ki akarja háborúba vinni Csehországot?

A Csehországot erősen megosztó, 2017-21 között miniszterelnöki posztot betöltő Andrej Babiš mindent megtesz azért, hogy híveit szavazásra buzdítsa, kérdés, hogy egy negatívba forduló kampánnyal mennyire rázza fel a saját hívei mellett azokat is, akik nem szeretnék őt újra a hatalomban látni. Ne feledjük, 2019-ben éppen az akkor miniszterelnöki posztot betöltő Babiš meggazdagodásának gyanús körülményei vezettek a mindmáig legnagyobb, negyedmilliós tüntetéshez a harminc éve önálló Csehországban.

Azt nehezményezték, hogy egy olyan ember vezeti Csehországot 30 évvel a rendszerváltás után, aki külkereskedőként a kommunista titkosszolgálat ügynöke volt. Babiš a vádakat tagadta, de a bíróság a bizonyítékokat valódinak minősítette.

„Nem viszem háborúba Csehországot. Diplomata vagyok, nem katona.”

Ezzel a felirattal jelentek meg cseh nemzeti színű választási plakátok országszerte a hétvégén. Babiš ezzel arra utal, hogy ellenfele, Petr Pavel a NATO Katonai Bizottságának volt az elnöke. Az orosz-ukrán háború fényében a szöveg különösen ellentmondásos, senki nem akarja háborúba vinni Csehországot, a Magyarországhoz hasonlóan inkább reprezentáló köztársasági elnök egymaga nem is tudná ezt megtenni. Babiš ezzel ugyanúgy kampánytémává tette a háborút, mint 2022 tavaszán magyarországi szövetségese, Orbán Viktor. Csakhogy akkor kellett hozzá Márki-Zay Péternek egy rossz mondata arról, hogy akár katonákat is küldhetünk Ukrajna megsegítésére, most elég volt az ellenfél NATO-s múltja.

A parlament is az elnökválasztásról szól

Babišt és pártját, az ANO 2011-et éppen a jelenlegi kormánykoalíció ütötte ki a hatalomból 2021-ben, így számítani lehetett éles reakciókra. Jana Černochová védelmi miniszter szerint a nyugalmazott katonák nem véreskezű háború uszítók, hanem egykori hivatásos katonák, akik megérdemlik a nyugdjíjukat. Felszólította Babišt, ne éljen vissza a katonák nevével. Megszólalt Petr Fiala miniszterelnök is, aki a jelölteket a hazug állításoktól és sértegetésektől való tartózkodásra kérte.

Babiš pártja, az ANO 2011 közben a prágai parlamentet is kampánycélokra használja, a rendkívüli ülésen ugyanis bizalmatlansági indítványt terjesztettek be a kormány ellen. Mindez legfeljebb ingyenkampányt jelent a pártelnöknek, egyéb haszna aligha lesz, mivel a 200 tagú képviselőházban 108 képviselője van a koalíciónak, az ANO 2011-nek pedig 78.

1990 előtt másképp gondolta

Az ügynökmúlttal vádolt Babiš az első forduló után már Petr Pavel rendszerváltás előtti éveit is kapargatta. Tény, hogy 1985-ben, 24 éves katonaként belépett a kommunista pártba, két évvel később pedig megértően írt Csehszlovákia 1968-as szovjet megszállásáról, mi több, elkezdett egy katonai hírszerző tanfolyamot is. Utólag azt mondja, a katonai karrier lebegett a szeme előtt.

Az első forduló előtt számítani lehetett rá, hogy a második fordulóban nem Babiš lesz az esélyes, bárki ellen is kell megküzdenie. Elemzők emlékeztetnek a most leköszönő Miloš Zeman köztársasági elnök öt évvel ezelőtti kampányára, aki hasonlóan légből kapottan vádolta meg akkori második fordulós ellenfelét, Jiří Drahošt azzal, hogy a menekültek szálláscsinálója. Zemannak ez nem feltétlen jött be, mert bár elnöknek választották, de a második fordulóban ellenfelénél jóval kisebb arányban tudta növelni szavazatai számát.

Kérdés, hogy egy érzelmi húrokat pengető, szokatlan témákat bedobó, erősen megosztó kampány képes lesz-e most javítani Babiš esélyein?