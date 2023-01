Magyarország védelmi megállapodást kötött Ecuadorral

Védelmi és szénhidrogénipari együttműködési megállapodást kötött Magyarország Ecuadorral - jelentette be Szijjártó Péter Quitóból. „A megállapodások fő célja az újabb biztonsági kockázatok kialakulásának megelőzése és az energiaellátás garantálása” - közölte a külügyminiszter. A védelmi megállapodás célja, hogy „elejét vegyük az újabb nagy illegális migrációs hullámok kialakulásának, mert ezek bizony globálisan destabilizálnák a biztonságot”.

„Nyilvánvalóan a földrajzi fókuszunk a Nyugat-Balkán, de ezen túl a Közel-Keleten, Afrikában és Dél-Európában is jelen vagyunk” - mondta a külügyminiszter facebookos bejelentkezésében.

A szénhidrogénipari együttműködési megállapodásról azt mondta, „Magyarország energiaellátása biztonságban van, de fel kell készülni arra a vészhelyzetre, hogy ha adott esetben az ukrajnai kőolajtranzit ellehetetlenül, akkor csakis a tengeri szállítás marad, és ez esetben az egyik legnagyobb latin-amerikai kőolajforrást is számításba kell venni.” Emellett azt is hozzátette, hogy a Mol technológiai megoldásainak használatáról is egyeztetések indultak az ecuadori kormánnyal.

Szijjártó a Világgazdasági Fórum után, Davosból indult egy kisebb közép- és dél-amerikai körútra. Az ecuadori állomás előtt Kubába utazott, ahol arról beszélt, hogy az országgal szembeni amerikai blokád feloldását Magyarország is támogatja, mert „az elmúlt években azt tapasztalhattuk, hogy a blokádokra és szankciókra épülő politikák mind-mind sikertelenek lettek saját céljaik szempontjából”. Pénteken Mexikóba repül tovább.