Tarkón lőtték, utána kitüntették, most azt mondják, neki köszönhető, hogy az oroszok nem tudták bevenni Kijevet

Denisz Kirejev információi nélkül nagy valószínűséggel elesett volna Kijev az orosz invázió elején. Erről Kirilo Budanov vezérőrnagy, az ukrán katonai hírszerzés parancsnoka beszélt a Wall Street Journal most megjelent tényfeltáró cikkében. A lap annak járt utána, hogy hogyan és miért halhatott meg nem sokkal az orosz–ukrán háború kirobbanása után a „titokzatos” üzletember, aki a két ország első konzultációin – a megtámadott fél képviseletében – a homeli tárgyalóasztal mellett is jelen volt 2022. február 28-án.

A Kirejev haláláról szóló hírek a nemzetközi, ezen belül a magyar sajtóban is megjelentek 2022 márciusának elején, jórészt abban a kontextusban, miszerint az ukránok hazaárulás miatt kivégezték egyik „főtárgyalójukat”. A főként az Ukrajinszka Pravdára hivatkozó publikációkban azt írták, az ukrán biztonsági szakszolgálatok, az SZBU emberei lőtték le az üzletembert, akkor, amikor megpróbálták őrizetbe venni, csakhogy ellenállást tanúsított. Az SZBU-nak ezek szerint a hírek szerint úgymond erős bizonyítékai voltak arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó személy együttműködött az oroszokkal, megalapozottan gyanúsították tehát. De volt szó arról is, hogy az őrizetbe vételekor véletlenül lőtték le őt.

photo_camera Denisz Kirejev

Az már nemigen volt benne a hírekben mifelénk, hogy a halálos lövést a tarkójába kapta, és hogy egyszerűen ott hagyták a holttestét Kijev belvárosában a járdán, majd néhány órával később egy másik „szerv”, a katonai hírszerzés, a GUR – ukránosan Holovne Upravlinnja Rozvidki, azaz HUR, de valamiért „mindenki” GUR-nak írja – emberei szedték össze. Pedig a GUR egy gyors közleményt is kiadott aznap, amelyben három hősi halottjáról számolt be, akik „különleges feladataik teljesítése közben” adták életüket a hazájukért, és köztük volt Kirejev is.

Egy közlékeny tábornok közlései

A WSJ most utánajárt a különös módon félbemaradt történet második felének, és bár a megfejtésig nem jutott el, az események rekonstrukciójában elért bizonyos sikereket. Azért is, mert a GUR-os Budanov – az SZBU illetékeseivel ellentétben, akik államtitkokra hivatkozva elhárították a sajtót – meglepően közlékenynek bizonyult.

A tábornok verziója, vagyis a WSJ cikke szerint a pénzügyi végzettségű, 45 éves korában elhunyt Denisz Kirejev nyugati bankok – Credit Lyonnais, Citibank, ING – ukrajnai kirendeltségeinél kezdte a karrierjét, és már ekkor „érdeklődni kezdett” a kémkedés iránt, mivel egy rokona szerepet kapott az SZBU vezetésében. Néhány évvel később, immár az ukrán tulajdonú Oscsadbank elnökhelyetteseként Kirejev kapcsolatba került Andrij és Szerhij Kljujev donecki oligarchákkal, akik Viktor Janukovics köréhez tartoztak. Andrij Kljujev a bizniszen túl 2010 és 2012 között első miniszterelnök-helyettes, 2012 és 2014 között a nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára volt, alaposan ismerhette tehát a szakszolgálatok bugyrait is.

photo_camera Kirilo Budanov és Denisz Kirejev Fotó: GUR

A 2014. februári fordulat után Kljujevék nem maradtak Ukrajnában, elnökük nyomában Oroszországba távoztak. A WSJ azt írja, Kirejev ebben az időben segített nekik érdekeltségeik és vagyonuk kimenekítésében, amivel párhuzamosan kapcsolatba került az orosz üzleti világgal és a szakszolgálatokkal. Ehhez kapcsolódik: 2020-ban meg is vádolták őt azzal, hogy az oroszoknak dolgozik Horosij fedőnéven.

Többé nem bírt volna tükörbe nézni

2021 tavaszán azonban, amikor Oroszország elkezdte felsorakoztatni csapatait a határok közelében, Kirilo Budanov találkozót kért Kirejevtől, és azt javasolta, kezdjen inkább együttműködni az ukrán katonai hírszerzéssel. „Megvolt a megfelelő ismeretségi köre, olyan pénzügyi műveleteket koordinált, amelyek révén az orosz vezetés tekintélyes szereplőivel is kapcsolatokat tartott fenn” – magyarázta a lapnak a tábornok. A bankár elfogadta a javaslatot, és egyre többször utazott Oroszországba. „Mindenről voltak értesülései – elevenítette fel a WSJ-nek Budanov –, hiszen a titkosszolgálatok és a pénzügyek világa között szoros a kapcsolat.”

Arról, hogy az oroszok invázióra készülnek, Kirejev 2021 őszén szerzett megbízható értesüléseket, és „elsőként fújt riadót”. 2022 februárjában, amikor közeledni látszott a támadás ideje, a bankár és családja szokásos téli sítúrájára készült az Alpokba, 18-án kellett volna elrepülniük, de a kötelességtudat jegyében nem ment sehova. „Ha most elutazom, többé nem leszek képes a tükörbe nézni” – mondta állítólag a feleségének.

Öt nappal később, február 23-án Kirejev közölte Budanovval, hogy Vlagyimir Putyin kiadta a parancsot a támadásra. Azt is tudta, hogy az invázió részeként az oroszok desszantosokat dobnak le Hosztomelben az Antonov repülőtérre, 25 kilométerre Kijevtől, ahonnan a főváros bevételét készültek irányítani. Budanov most azt mondta, ennek az értesülésnek köszönhető, hogy a rendelkezésre álló néhány óra alatt csapatokat tudtak átirányítani Hosztomelbe, amelyek az orosz túlerővel szemben legalább azt el tudták érni, hogy a reptér használhatatlanná váljon. „Ha Kirejev nincs, Kijev alighanem elesett volna” – vonta le a következtetést a katonai hírszerzés parancsnoka.

photo_camera Romok a hosztomeli repülőtéren 2022 májusában, miután az oroszok az ukrán ellenállás hatására feladták terveiket Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Budanov ezek után megkérte Kirejevet, hogy vegyen részt az első orosz–ukrán „béketárgyalásokon” is, amelyekre a fehéroroszországi Homelben került sor február 28-án. Ezt a nem annyira érthető javaslatot azzal indokolta, hogy a bankár ismerte az orosz delegáció tagjainak egy részét. Más kérdés, hogy így arra is fény derülhetett, hogy mélyen be van ágyazva az ukrán felderítésbe. Budanov nem titkolta: azáltal, hogy Kirejev kikerült a napvilágra, veszélybe kerülhetett az élete, de azt nem részletezi a cikk, hogy kik fenyegethették.

A következő napokban behívatta Kirejevet az irodájába Olekszandr Poklad, az SZBU-s kémelhárítás parancsnoka, erre a találkozóra azonban nem került sor, hogy miért, az sem világos. Mindazonáltal a bankár/kém jelezte testőreinek, hogy az SZBU megpróbálhatja őrizetbe venni, de azt kérte, hogy ne avatkozzanak közbe. Amikor az őrizetbe vétel a Szent Szófia-székesegyház közelében tényleg megtörtént, és Kirejevet elhurcolták, a testőrei nem is tanúsítottak ellenállást.

Nyitva maradt kérdések, versengő verziók

A sztori felfejtése ellenére az továbbra sem világos, hogy ki húzta meg a ravaszt, és hogy mi volt a konkrét indítéka. Az ukrán és az orosz nyilvánosságban természetesen különböző verziók forognak, már amennyire cenzúra idején megtehetik. A „legegyszerűbb”, egyben mérsékelten valószínűnek tűnő ezek közül az, hogy a Kirejevet hazaárulással vádoló SZBU-nak nem voltak információi róla, hogy a GUR kezdeményezésére épített ki gyümölcsöző kapcsolatokat az orosz szakszolgálatokkal.

photo_camera Az ukrán tárgyalódelegáció jobb szélén Denisz Kirejev, 2022. február 28-án Homelben Fotó: SERGEI KHOLODILIN/AFP

Reálisabbnak tűnik, hogy Kirejev – akár Budanovnak köszönhetően, akár Andrij Klujev révén is – sokkal többet tudott az SZBU viselt dolgairól, mint amennyi a szakszolgálatoknak kényelmes lett volna. Mint arról a 444 is írt korábban, Ivan Bakanov, az SZBU „civil” vezetője, Volodimir Zelenszkij gyermekkori barátja több hónapnyi küszködés után júliusban végül belebukott abba, hogy a szakszolgálatok munkatársainak egy jelentős része a háború elején együttműködött az FSZB-vel, és emiatt is veszített területeket Ukrajna abban az időszakban.

Az előzővel összefüggő következő narratíva az lenne, hogy kettős ügynökként az oroszoknak is szállított infiormációkat, és amikor – tárgyalódelegáció-beli szerepvállalása nyomán – kiderült, hogy az ukrán katonai hírszerzés embere, akkor az FSZB-s SZBU-sok tették el láb alól. Végül felmerülhet az a verzió, amely szerint a GUR számolt le vele, mive egyszerre vált feleslegessé és tudott túl sokat. Ilyesmiről Budanov nyilván nem mesélt a WSJ-nek.

Denisz Kirejevet végül a hősöknek kijáró katonai tiszteletadás, de szerényebb hírverés mellett temették el a haza más nagyjai mellé a bajkovei temetőben Kijevben, és Volodimir Zelenszkij posztumusz kitüntette őt a Bohdan Hmelnyickij-érdemérem III. fokozatával, a haza szolgálatában mutatott önzetlen és önfeláldozó tetteiért.