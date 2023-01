Régebben Nietzschéért, mostanában inkább Putyinért rajongott a 30 év után letartóztatott maffiafőnök

Bár csak nyolc általánost végzett, olvasott ember Matteo Messina Denaro, a szicíliai maffia rettegett főnöke. Múlt hétfőn, harminc év bujkálás után fogták el, azóta megtalálták rejtekhelyeit is, ahol érdekes tárgyakra bukkantak. Többek közt rengeteg könyvre, a maffiát és a Corleone-klánt éltető dekorációs tárgyakra, illetve Hitler és Putyin életrajzára.

Denaro nagyon szereti a könyveit, amikor egyik búvóhelyéről a másikra költözött, magával is vitte mindet. Legutóbbi rejtekhelyén, ahol elfogása előtt bujkált, a rendőrök regényekre, filozófiai művekre, aktuálpolitikával foglalkozó írásokra bukkantak. És több életrajzi könyvre a múlt és a jelen autokrata vezetőiről.

photo_camera 2023. január 17. A csendőrség lezárta a környéket Matteo Messina Denaro egyik szicíliai rejtekhelyénél Campobello di Mazarában. Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Az olasz Corriere della Sera szerint a hatóságok tudtak róla, hogy az irodalom, a kultúra nagy rajongója, volt alkalom, hogy ezt meg is próbálták felhasználni ellene. 2004 és 2006 között Denaro levelezett Antonino Vaccarinóval, aki szülőfaluja, Castelvetrano polgármestere volt egykor, és aki apja, Don Ciccio Messina Denaro bizalmasa volt. Vaccarino azonban a hatóságoknak dolgozott, és a levelezés célja az volt, hogy segítsen elfogni a bujkáló maffiafőnököt. A levélváltás során Denaro kérkedett műveltségével, azzal, hogy milyen jártas a latin irodalomban. Olyannyira jó stílusban írt, hogy sokan úgy vélték, leveleit talán nem is ő maga fogalmazta. Ezekben idézte Jorge Amadót, Horatiust és Vergiliust is.

Denarónak nagy fájdalma volt, hogy autodidakta módon kellett megszereznie tudását, egy ponton ír is róla, mennyire megbánta, hogy nem tanult. Mint írja, bár jó tanuló volt, más foglalta le akkoriban a figyelmét. Bár sokat olvas, maga is belátja, hogy tudása gyakran felszínes, és hiányoznak hozzá az alapok.

photo_camera Egy régi fotó Messina Denaróról. Fotó: HANDOUT/AFP

Az olasz hírügynökség, az Ansa szerint gyerekkori barátai tanúvallomásaikban szintén művelt emberként írták le a maffiafőnököt, aki Nietzschét és dél-amerikai írókat olvasott. Azt mondták, néha olyan írásokat idézett, amit ők már nem is értettek.

Bernardo Provenzano szicíliai maffiafőnök letartóztatása után Denaro közölte Vaccarinóval, hogy többé nem hall felőle. Miután rájött, hogy levelezőpartnere elárulta, már nem klasszikusokat idézett neki, hanem fenyegető üzenetet küldött neki, amiben gyakorlatilag azt írja, előbb-utóbb meg fogja fizetni az árat az árulásáért.

A könyvek mellett találtak más érdekes tárgyakat is a nyomozók Denaro búvóhelyén. A hűtőn például egy olyan hűtőmágnes volt, melyen Marlon Brando látható a Keresztapából Don Corleone szerepében. Arcmása alatt „A keresztapa én vagyok” felirat olvasható. A falakon plakátok lógtak a trilógia másik fontos szereplőjével, Al Pacinóval.

photo_camera Marlon Brando Keresztapaként a hűtőn. A felirat: A keresztapa én vagyok.

A klinikán, ahova rákbetegsége miatt járt, szintén kifinomult, mindig elegáns, jól öltözött, udvarias férfiként emlékeznek rá. Azt nem tudták, hogy valójában kicsoda, számukra csak egy jó modorú páciens volt.

De tűnhet bármilyen kellemes társaságnak, Matteo Messina Denaro valójában akkor is csak egy gyilkos.

A Wired olasz oldala összeszedte, kiknek a haláláért felelős a maffiavezér.

1991-ben Matteo Messina Denaro nevéhez kötötték egy szicíliai szállodatulajdonos, Nicola Consales meggyilkolását. A férfi bűne az volt, hogy túl sokat panaszkodott amiatt, hogy a maffiózók és barátai gyakran gyakran látogattak a szállodájába.

A rá következő évben más palermói maffiózókkal együtt egy olyan fegyveres csoport tagja volt, akiket azzal vádoltak, hogy meg akarták ölni Maurizio Costanzo újságíró/-rendezőt, Giovanni Falcone maffiaellenes ügyészt, és az akkori igazságügyminisztert, Claudio Martellit. A tervet aztán lefújta az akkori maffivezér, a hírhedt Totò Riina, mert azt akarta, hogy Falcone halála látványosabb legyen.

Szintén 1992-ben részt vett Vincenzo Milazzo maffiafőnök meggyilkolásában, aki Riina ellen próbált lázítani. Megölték a férfi partnerét, Antonella Bonomót is, aki akkor terhessége harmadik hónapjában járt. Néhány hónappal később részt vett a Calogero ügyészhelyettes elleni, sikertelen gyilkossági kísérletben is.

photo_camera Denarót 2023. január 16-án fogták el, amikor rákbetegsége miatt látogatott egy palermói magánklinikára. Fotó: ITALIAN GENDARMERIE (CARABINIERI/Anadolu Agency via AFP

Ezután következett a capaci mészárlás: 1992. május 23-án felrobbantották Giovanni Falconét, és vele együtt feleségét és testőreit. Több mint húszan megsérültek.

Része volt felbujtóként az 1993-as firenzei robbantásban, melyben öt ember életét vesztette, és 37-en megsérültek, illetve a milánói robbantásban, ahol az öt halálos áldozat mellett 15-en sérültek meg.

Szintén 1993-ban, amikor már szökésben volt, ő volt a felbujtója a Giuseppe Di Matteo elleni gyilkosságnak. Az áldozat csupán 15 éves volt. Megfojtották, majd holttestét savban oldották fel. A cél apja megfélemlítése volt, aki beszélt a hatóságoknak a capaci mészárlás hátteréről.

1995-ben ő rendelte meg Giuseppe Montalto palermói börtönőr meggyilkolását. A férfi bűne az volt, hogy elfogott és a hatóságoknak továbbított egy üzenetet, melyet egy börtönben ülő maffiafőnöknek küldtek.

Bár Olaszországban hangosan ünnepelték Denaro elfogását, olyan sok időt valószínűleg már nem fog börtönben tölteni. Egyik orvosa szerint az utóbbi időkben sokat romlott az állapota, és ezt vele is közölték már.