Kirúgták a virginiai tankerület vezetőjét, ahol egy hatéves gyerek lőtt rá a tanárára

Szerdán a Richneck általános iskola iskolaszéke, ahol január elején egy hatéves gyerek az otthonról magával vitt kézifegyverrel rálőtt és súlyosan megsebesítette a tanítónőjét, megszavazta, hogy menesztik George Parkert, a tankerületi központ vezetőjét. Emellett lemondott az iskola igazgatóhelyettese is, nem sokkal azután, hogy a sebesült tanár bejelentette, hogy be fogja perelni a tankerületet. Kiderült ugyanis, hogy a lövöldözés napján az iskola vezetésének három különböző alkalommal szóltak aggódó tanárok, hogy a kisfiúnál fegyver van és fenyegetőzik vele, mégsem történt semmi, hogy megelőzzék a bajt. Ezt az a Washington Post által megszerzett üzenetváltás bizonyítja, amiben a később meglőtt tanár, Abigail Zwerner szólt a pisztolyról kollégáinak és kérte őket, hogy segítsenek. Zwerner ügyvédje szerint, amikor az egyik pedagógus jelezte egy vezetőnek, hogy a kisfiú a zsebében pisztollyal ment ki szünetre, az azzal intézte el a dolgot, hogy „Kicsik a zsebei” - arra utalva, hogy nem is férne el benne fegyver. Egy másik tanár azt kérte, vizsgálják át a gyerek hátizsákját és zsebeit, de ekkor sem történt semmi.

photo_camera Helyszínelés a Newport News-i Richneck általános iskolánál Fotó: TNS/ABACA/TNS/ABACA via Reuters Connect

Mivel indoklás nélkül rúgták ki, a tankerületi vezető 2024 júniusáig megkapja a teljes fizetését (éves fizetése több mint 88,5 millió forintnak felel meg) és minden juttatást.



Abigail Zwernert múlt héten engedték ki a kórházból, ahol a mellkasát és kezét ért lövés miatt került. A rendőrség egyelőre továbbra sem közölte, hogy emelnek-e vádat és ki ellen.

A kisfiú családja múlt héten azt mondta, hogy a gyereknek „akut fogyatékossága” van, és ritkán ment iskolába anélkül, hogy valamelyik szülője ne lett volna vele. A lövöldözés napján egyedül volt. (BBC)