Kié a felelősség, ha egy kisgyerek fegyvert visz az iskolába?

Január 6-án a horror újabb szintjét érték el a lövöldözések az Egyesült Államokban: egy hatéves, első osztályos kisfiú lőtt rá a tanárára a Virginia államban található Newport News egyik általános iskolájában.

A helyi rendőrfőnök, Steve Drew már az esetet követő első sajtótájékoztatón kijelentette, hogy nem véletlenül sült el a fegyver, a gyermek szándékosan húzta meg a ravaszt. A diákok éppen olvastak és órára készültek, amikor a kisfiú elővett a táskájából egy pisztolyt. Amikor meglátta a tanítónő, Abigail Zwerner, megpróbálta elvenni a gyerektől a fegyvert, aki erre rálőtt. A 25 éves nő súlyos sérüléseket szenvedett, a védekező kezén keresztül a mellkasába fúródott a golyó, de még sikerült biztonságos helyre vinnie az osztályt, mielőtt segítséget kért. A kórházban stabilizálták az állapotát, az orvosok szerint fel fog épülni.

A rendőrség hétfőn azt közölte, hogy a gyerek az anyja legálisan vásárolt 9 mm-es Taurus kézifegyverét használta, a pisztolyt a hátizsákjában vitte be az iskolába, és egynél több lövedék volt benne. A kisfiút a bíróság utasítására múlt pénteken ideiglenesen őrizetbe vették, kórházba vitték, és valamiféle kezelést kap (nem derült ki, hogy megsérült-e, vagy esetleg pszichiátriai vizsgálat miatt). 96 órán belül meg kellett jelennie a bíró előtt, aki eldönti, hogy továbbra is kórházban marad-e, és milyen lépéseket javasol az ügyben. A határidő letelte óta a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva egyik érintett hatóság sem közölt újabb részleteket.

Jogi, fegyverbiztonsági és gyerekjóléti szakértők azóta latolgatják, hogy mi lehet az ügy kifutása, és ezzel együtt arról is fellángolt a vita, hogy az ennyire fiatal elkövetőkkel mit lehet kezdeni. A fiút elméletben bíróság elé lehetne állítani, a gyakorlatban ennek számos akadálya van. Valószínűbbnek tűnik, hogy a nyomozók és az ügyészek arra fognak koncentrálni, hogy a fegyver megfelelően el volt-e zárva a gyerek elől. Drew egyelőre nem említette, hogy a gyerek ellen vádat emelnének, az ügy kapcsán egyelőre csak az anyáról beszélt, nem tudni, hogy az apa velük él-e.

Alig van rá precedens

Tavaly összesen 51, sérüléssel és/vagy halállal járó lövöldözés történt az Egyesült Államok iskoláiban. A fegyverbiztonságért kampányoló Everytown szervezet 2018 óta jegyzi a lövöldözések adatait, azóta egyik évben sem volt ennyire magas ez a szám. A Washington Post adatai szerint 1999 óta az amerikai iskolai lövöldözések 69 százaléka középiskolákban történt. 62 lövöldözés helyszíne volt általános iskola, ebből 49-et követett el felnőtt vagy tinédzser.

Tizenegy esetben viszont az elkövető legfeljebb tízéves volt. Ezek közül kilenc esetben a gyerek otthonról vitte be az iskolába a töltött fegyvert, két esetben a rendőrség által az intézménybe vitt fegyverrel történt baleset. A lap által vizsgált esetek többségében véletlenül sült el a fegyver, és mindössze három olyan esetről tudni, amikor egy kisgyerek direkt lőtt rá valakire. Az egyik esetben egy hatéves fiú lőtte mellkason szintén hatéves lány osztálytársát Michiganben, 2000-ben. Azt a kisgyereket rendkívüli módon elhanyagolták a szülei, gyakran hagyták egy „drogos házban”, ott találta a fegyvert, cukorkák közé rejtve egy cipősdobozban.

photo_camera A kép illusztráció Fotó: LAURENT HAMELS/PhotoAlto via AFP

Az ügyben megszólaló amerikai jogászok egybehangzóan állítják, nagyon valószínűtlen, hogy a Newport News-i kisfiú ellen vádat emelnek, habár elméletileg meg lehetne tenni. Viszont 11 év alatti gyermekek ügyét nem lehet a Fiatalkorúak Igazságügyi Minisztériumához utalni, akkor sem, ha az állam vádat emel. Egy kiskorúnak pedig legalább 14 évesnek kell lennie ahhoz, hogy felnőttként állítsák bíróság elé.



Ráadásul hiába súlyos a tett, az ügyészeknek be kellene bizonyítaniuk, hogy egy hatéves képes megfogalmazni a gyilkosság szándékát. Emellett a kiskorú vádlott alkalmatlan a jogi procedúrákra, hiszen nem tud úgy együttműködni az ügyvédjével, mint egy felnőtt: még nem éri fel ésszel, hogy mi történik, és nem érti tisztán az ok-okozati összefüggéseket sem. Ilyen idős gyerekeket jellemzően tanúként is ritkán idéznek be tárgyalásokon, pont az említettek miatt. És még ha el is ítélnék, nyilvánvalóan nem lehet börtönbe küldeni.

A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerében nincs olyan „szimpla” büntetőeljárás, mint a felnőtteknél, és alapvetően inkább rehabilitációs eszközökkel dolgoznak, a legvalószínűbb tehát az, hogy a fiú számára valamiféle szupervíziót, pszichológiai tanácsadást, dühkezelési terápiát, közösségi programokban való részvételt kérnek majd.

Hiányos törvények

A nyomozás eredményétől függően a gyermek szüleit gondatlan veszélyeztetéssel vagy a gyermek elhanyagolásával lehet megvádolni. Ha szimplán csak figyelmetlenségből fért hozzá a gyerek a pisztolyhoz, az enyhébb eset, mintha kifejezetten neki adták volna, de erről a rendőrség még nem nyilatkozott. Egy másik kérdés, ami felveti a szülők felelősségét, az, hogy egy hatéves gyerek mégis honnan tudja, hogyan kell elsütni a fegyvert: ők mutatták-e meg neki, vagy esetleg tévében, videójátékban látta.

Némileg bonyolítja az ügyet, hogy Virginiában néhány más államtól eltérően nincs arra törvény, hogy a magánlakásokban hogyan kell tárolni a fegyvereket. Nem írják elő, hogy csak biztosítószerkezettel ellátott lőfegyvert lehet eladni, és azt sem, hogy a tulajdonosoknak biztosított állapotban kell tartaniuk a fegyverüket. A Washington Post szerint 2015 óta akár 4,6 millió kiskorú is élhet olyan háztartásban az Egyesült Államokban, ahol legalább egy megtöltött, kibiztosított fegyvert tartanak.

photo_camera Helyszínelés a Newport News-i Richneck általános iskolánál Fotó: TNS/ABACA/TNS/ABACA via Reuters Connect

Kisebb szabálysértésként kezelik viszont, ha valaki „gondatlanságból olyan módon elérhetően hagy töltött, nem biztosított lőfegyvert, ami veszélyezteti bármely tizennégy év alatti gyermek életét vagy testi épségét”. Ennek alapján az elmúlt években több felnőttet is elítéltek, miután a gyerekük kibiztosított fegyvert használt. Februárban egy anyát vádoltak meg gondatlansággal, miután a tízéves gyerekét egyedül találták egy hotelszobában, lábán egy saját maga által okozott lőtt sebbel. Néhány hónappal korábban egy kisgyermek véletlenül lelőtte magát rendőr apja kézifegyverével szintén Newport Newsban, az apát bíróság elé állították. Ugyanakkor a legmagasabb büntetési tétel ezért a szabálysértését legfeljebb 12 hónap börtönbüntetés és 2500 dolláros pénzbírság.



A család körülményeinek vizsgálata után előfordulhat, hogy a szülőket is valamiféle rehabilitációs programra kötelezik, ahogy az is, hogy a gyermek csak bizonyos feltételek mellett maradhat az otthonában. Ha a szülőket alkalmatlannak találják a nevelésére, akkor rokonok gyámsága alá, vagy akár a gyermekjóléti szolgálat gondozásába kerülhet.

Szigorúbb ellenőrzés vagy szociáliskészség-fejlesztés?

Persze a társadalmi vita nemcsak arról folyik, hogy kit és hogyan kell ilyen esetekben megbüntetni, hanem arról is, hogy hogyan lehet ilyen példa nélküli esetekre felkészülni.

Vannak, akik fémdetektort követelnek minden iskolába, mások azzal érvelnek, hogy a mostani eset is rámutatott, a detektor és más megelőzési módok sem hatékonyak. George Parker, az iskolák főfelügyelője mindenesetre hétfőn azt mondta, bármennyire is utálja a gondolatát, kénytelenek lesznek az általános iskolákban is olyan elrettentő eszközökre hagyatkozni, mint a fémdetektor és az átlátszó hátizsák, amiben könnyen észrevehető egy fegyver. Az AP több szülővel is beszélt, akik gyereke a Newport News-i Richneck iskolába jár, van köztük olyan, aki a táskák, a zsebek és a padok átkutatását sem tartaná túlzásnak. Csütörtökön a Newport News-i iskolakerület be is jelentette, hogy amikor a diákok visszatérnek a lövöldözés miatt elrendelt rendkívüli szünetről, az iskolában már fel lesz szerelve a műszer, és a kerület összes többi közoktatási intézményben, bizonyos helyeken több is.

A 2019/20-as tanévben az amerikai alsó tagozatos iskolák mindössze 2 százalékában végeztek szúrópróbaszerű átvizsgálást diákokon fémdetektorral, ugyanekkora arányban volt kötelező az átlátszó hátizsák, és ezen intézmények 54,6 százalékában volt jelen biztonsági személyzet legalább hetente egyszer. Középiskolákban ezek aránya 14,8, 7 és 84,4 százalék volt.

Iskolapszichológusok szerint azonban a fémdetektorok és a hátizsákok, zsebek átkutatása több félelmet okozna a gyerekekben, mint amennyi haszna lenne, és rontaná az egészséges iskolai légkört. Abban mégis sokan egyetértenek, hogy a fegyverbiztonsággal kapcsolatos oktatás – ha úgy tetszik, felvilágosítás – nemcsak a diákoknak válna hasznára, hanem a felnőtteknek is, a szülőknek és az iskolák dolgozóinak egyaránt. Emellett a gyerekek empátiás, szociális készségeit kellene fejleszteni, és olyan bizalmi légkört kialakítani, amelyben szólni mernek, ha valamelyik társuknál esetleg fegyvert látnak.

Egyelőre ezzel együtt sem valószínű, hogy az USA összes iskolájába fémdetektorokat helyezzenek el, már csak azért sem, mert ez iszonyatos, több száz milliárd dolláros költséggel járna. Az amerikai közoktatás pedig meglehetősen alulfinanszírozott, ahová tanárokat és más alkalmazottakat is nehéz találni, hát még a fémdetektorok használatára és karbantartására kiképzett munkaerőt.

(További források: NBC, Insider, Fox)