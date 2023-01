Botrány lett Orbán Viktor EU-kilépéses mondatából, ami valószínűleg nem abban a formában hangzott el

A Mathias Corvinus Collegium médiakonferenciáján résztvevő újságírók 15 fős csoportját látta vendégül Orbán Viktor. A háttérbeszélgetésen részt vett Rod Dreher, az American Conservative felelős szerkesztője. Azt írta, hogy Orbán mindenre válaszolt, csupán két-három alkalommal szólt, hogy a most következő mondatokat nem szeretné viszontlátni, mert konkrét személyeket értékelt.

A szöveg legnagyobb visszhangot kiváltott része az volt, amit péntek reggel a HVG szemlézett:

„A magyar miniszterelnök határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy szeretné-e, ha országa uniós tag lenne, ám hozzátette, hogy nincs más választása, mert a hazai kivitel 85 százaléka az Unióba irányul.”

Az ellenzéki pártok reakciója nem maradt el. A jobbikos Gyöngyösi Márton azt írta, a Jobbik évek óta azért küzd, hogy csak népszavazással lehessen kilépni az EU-ból, „hogy semmilyen elmebeteg gondolat ne tehesse tönkre 10 millió magyar életét”. A DK-s Dobrev Klára péntek délre sajtótájékoztatót hívott össze ezzel a címmel: „Orbán Viktor: »Nem akarnám Magyarországot az EU-ban« - Az Árnyékkormány nem hagyja, hogy Orbán kiléptesse hazánkat az EU-ból"

Csakhogy könnyen lehet, hogy Orbán Viktor nem válaszolt határozott nemmel arra a kérdésre, hogy szeretné-e, ha országa uniós tag lenne.

Az eredeti szövegben ugyanis még megközelítően sem szerepel a HVG által idézett részlet. A legközelebb talán az van hozzá, amikor arról beszél, hogy

Orbánnak személy szerint fájdalmas Magyarország EU-tagsága,

zaklatásnak vagyunk kitéve, de a gazdasági jólétünk függ a tagságtól.

Az első kommentben viszont ott van angolul a vélhetően az akkor még a szövegben szereplő mondat egy hitetlenkedő kérdéssel: biztos, hogy nem elírás?

photo_camera Orbán Viktor és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nemzetközi médiakonferenciájának külföldi előadói a Karmelita kolostorban Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Már csak azért is, mert Orbán Viktor sosem mondta, hogy ki kellene lépnünk az Európai Unióból. A bálványosi szabadegyetemen például arról beszélt, hogy mi, közép-európaiak 2030 körül leszünk nettó befizetők, és ez akkor új erőviszonyokat jelent majd: „Aki fizet, az rendeli a zenét. Ez meg fogja változtatni a mi viszonyunkat is, új helyzetet fog teremteni a mi számunkra is az Európai Unión belül. Vagyis, kedves Barátaim, ekkortájt, 2030 környékén kell csúcsformában lennünk.”

Az országgyűlési választások utáni sajtótájékoztatóján is azt mondta: Magyarország jövőjét továbbra is az EU-ban képzeli el.

Megkérdeztük a HVG-t is az idézett mondatról, ahonnan azt a választ kaptuk: a szemlézés idején a kilépésre vonatkozó mondat még szerepelt a szövegben. Közben meg is írták, hogy mi történt. A szövegből nemcsak a legerősebb mondat tűnt el, hanem a szerző neve is.