Az ausztrál hatóságok beismerték, hogy heteken át fel sem tűnt nekik, hogy elvesztettek egy radioaktív kapszulát az autópályán

Ahogy azt mi is megírtuk, az ausztráliai hatóságok beismerték, hogy elvesztettek egy eléggé pici, nagyjából ötforintos méretű kapszulát az autópályán, amivel csak az a gond, hogy ez a kicsi kapszula roppant radioaktív. Egy szombati sajtótájékoztatón elismerték, hogy a Rio Tinto bányából származó kapszula eltűnését elég későn észlelték - írja a Guardian.

Magát az eszközt általában sugárzásmérőkben használják, és valójában sokkal biztonságosabban kellett volna szállítani. A hatóságok most a Great Northern nevű autópálya 1400 kilométeres szakaszán keresik a kapszulát, ami figyelmeztetésük szerint bőrégést, sugárbetegséget és rákot okozhat.

Darryl Ray, a nyugat-ausztráliai tűzoltóság és vészhelyzeti szolgálat megbízott főfelügyelője a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hatóságok nagyrészt „stratégiai fontosságú helyszíneken” keresik a kapszulát. Ray beszélt arról is, hogy létrehoztak egy operatív csoportot, amiben benne van az egészségügyi minisztérium és a rendőrség is. Ray azt mondta, nem a klasszikus módszerrel keresnek, nem próbálják éles szemmel kiszúrni a kis eszközt, hanem sugárzásmérő berendezéseket vetnek be a kutatás során.

Andrew Robertson, az érintett nyugat-ausztráliai állam egészségügyi főtisztviselője azt mondta, a kapszulát tartó védőmembránból csavarok hiányoztak, amikor az eltűnését felfedezték. Azt is mondta, minden körülményt átvizsgálnak onnan kezdve, hogy a kapszula a bányában a teherautóra került. A tisztviselő ismét felhívta rá a figyelmet, hogy aki esetleg rábukkan, kerülje az érintkezést az eszközzel.