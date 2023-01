Törölte az AP hírügynökség a posztját, melyben dehumanizálónak nevezték az „a franciák” kifejezés használatát

Egészen bizarr, nem is túl könnyen megmagyarázható dolgok történtek az elmúlt 36 órában a világ egyik legjelentősebb hírügynökségének, az amerikai AP-nek a Twitterén. Kezdődött azzal, hogy az angol nyelvterületen a sajtóbeli nyelvhelyességi kérdések egyik legfontosabb, legelismertebb felületeként számon tartott The Associated Press Stylebook oldalára kikerült egy poszt csütörtökön, azzal az amúgy megfontolandó tanáccsal újságírók számára, hogy ne használjanak általános címkéket emberek olyan csoportjaira, akiknek egyetlen közös jellemzőjük van, ez ugyanis dehumanizáló hatású lehet.

Példaként pedig felhozták, hogy nem ajánlott olyasmit írni, hogy a szegények, a mentális betegek, a franciák, a fogyatékosok, a felsőfokú végzettségűek, és helyette inkább úgy érdemes fogalmazni, hogy emberek mentális betegséggel.

Amiatt pedig, hogy az AP aloldala a dehumanizáló kifejezések közé sorolta az 'a franciák' kifejezést is, elszabadult a pokol Twitteren, rövid időn belül egymást érték a felháborodott és a remekül szórakozó posztok. Az eredeti posztot 18 ezren osztották meg, és hamar az amerikai francia nagykövetség is beszállt, felvetve, hogy át kéne nevezniük magukat a franciaság nagykövetségére. A nagykövetség szóvivője, Pascal Confavreux pedig a New York Timesnak mondta el, hogy el sem tudják képzelni, mi lehetne 'a franciák' alternatívája.

Az elképesztő tempóban születő viccek között voltak, akik már arról írtak, hogy a franciaságukat megélő/megtapasztaló emberekről lenne érdemes beszélni. Az AP végül a hivatalos Twitterén reagált a történtekre, arról írva, hogy 'a franciák' szerepeltetése a listán helytelen volt, és ezért frissítették a posztot, eltávolítva ezt a részt. Az AP kommunikációért felelős vezetője később arról beszélt a Le Monde francia lapnak, hogy a franciák és a felsőfokú végzettségűek eredetileg azért szerepelt a listán, hogy megmutassák, nemcsak a negatív sztereotípiák esetében nem érdemes általános címkéket használni, hanem az amúgy semlegesnek vagy pozitívnak gondolt kategóriák esetében sem. (BBC, Guardian)