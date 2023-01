Lefújtak egy román bajnoki focimeccset magyarellenes skandálás miatt

Romániában korábban soha nem jutottak el meccsfélbeszakításig lelátói rasszizmus miatt.

Felmerült, hogy a craiovai szurkolók szándékosan csinálták, hogy a saját klubelnöküknek ártsanak.

Erre utal maga a Sepsi alapító elnöke, Diószegi László is.

Szó szerint példátlan eset történt a román elsőosztályú focibajnokságban vasárnap: a játékvezető nemcsak a hangosbeszélős figyelmeztetésig jutott el, hanem ténylegesen le is fújt egy meccset idő előtt egy népcsoport gyalázása miatt. Mindez Sepisiszentgyörgyön történt, a Sepsi OSK és az FCU 1948 Craiova bajnokiján.

Andrei Chivulete játékvezető először a 26. percben lépett közbe, az öltözőbe küldve a csapatokat a magyarellenes kórust hallva, majd hangosbeszélőn figyelmeztette a vendégdrukkereket.

Ez azonban csak arra volt elég, hogy miután tíz perces szünetet követően újraindult a meccs, a craiovaiak azonnal újrakezdjék a vendégszektorból, mire Chivulete bíró 20 másodperc után lefújta. Itt tekinthető meg, hogyan:

A nyíltan magyar identitású Sepsi meccsein korábban sem volt ritka az ilyesmi, ami ellen a klubvezetés többször is tiltakozott. De ezúttal könnyen elképzelhető, hogy valójában nem is a magyarok mint népcsoport, hanem a saját román klubelnökük iránti utálat motiválta a rasszista kiabálásra az olténiai szurkolókat. Olyan alapon, hogy ezzel komoly büntetést tudnak a fejére hozni. A román médiában - elsőként a Fanatik című oldalon - pendítették meg ezt először, de még Diószegi László, a spesiszentgyörgyiek elnöke is a következőt nyilatkozta a meccs után: