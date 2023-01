Uniós biztos: Nincs egyetlen csodaszer Erasmus ügyben

Nincs egyetlen csodaszer, ami megoldást jelentene. Láttuk az elkötelezettséget és a nyitottságot a rendszeres párbeszédre - ezt mondta Mariya Gabriel innovációért, kutatásért, kultúráért, oktatásért és ifjúságért felelős biztos az Euronews kérdésére arról, mit egyeztetett Navracsics Tiborral a magyar felsőoktatás uniós finanszírozásáról.

Az uniós biztos és a magyar miniszter a múlt héten egyeztetett arról, hogy az uniós tagállamok szerint összeférhetetlen, hogy a 21 alapítványi fenntartásba adott egyetemeket fenntartó alapítványok közül tízben is kormányzati politikusok ülnek. Navracsics a találkozó után elmondta, hogy a kormány kész törvénymódosítást benyújtani az ügyben. Gabriel ugyanakkor azt is elmondta, hogy nemcsak emiatt esnek el az Erasmus+ és Horizon 2020 programokból járó pénzektől, hanem azért is, mert a magyar jog kiveszi az uniós közbeszerzési jog hatálya alól.

photo_camera Mariya Gabriel uniós biztos Fotó: EMMI KORHONEN/AFP

A biztos azt is hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság abban érdekelt, hogy megoldás szülessen a magyar egyetemek helyzetével kapcsolatban. (Hvg)