Megtarthatja Oscar-jelölését Andrea Riseborough

Az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia úgy döntött, hogy Andrea Riseborough brit színésznő megtarthatja Oscar-jelölését, írja a BBC. A szervezet közölte, hogy a filmje támogatói kampányában alkalmazott taktika „aggodalomra ad okot”.

photo_camera Fotó: MICHAEL TRAN/AFP

Az Akadémia múlt kedden hozta nyilvánosságra az egyes kategóriák jelöltjeit, és filmes szakírók között is komoly meglepetést keltett, hogy a kevessé jegyzett To Leslie című film női főszereplője, az alkoholista, egyedülálló anyát alakító Riseborough is a jelöltek között van, Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (A Fableman-család) és Michelle Yeoh (Minden, mindenhol, mindenkor) mellett. A hollywoodi iparági hírlevél, a Puck múlt csütörtökön írta meg, hogy egy rendkívül agresszív támogatói kampány vezethetett el Riseborough kiválasztásáig, ami akár az Oscar-jelöléssel kapcsolatos lobbizási szabályok megsértését is jelenthette.

Az Akadémia megvizsgálta az esetet, azt mondták, hogy a problémák „nem érték el azt a szintet, hogy a film jelöléseit vissza kellene vonni”. Bill Kramer, az Akadémia vezérigazgatója közölte, hogy olyan közösségi média kampánytaktikákat fedeztek fel, amelyek aggodalomra adnak okot.

A kérdés, hogy a kampány megsértette-e az Akadémia irányelveit, feltehetően néhány konkrét poszt miatt merült fel, amik nemcsak Riseborough-t méltatták, hanem a versenytársaira is utaltak, ami a szabályok szerint tilos. Az egyik, azóta törölt Instagram-posztot a film hivatalos fiókja tette közzé. Ebben Richard Roepert, a Chicago Sun-Times kritikusát idézték, aki a filmről azt írta: „Bármennyire is csodáltam Cate Blanchett munkáját a Tárban, a kedvenc női alakításomat idén a kaméleonszerű Andrea Riseborough nyújtotta”.

Bár a kritikus nem írt semmi rosszat, a film támogatói kampánya bajba kerülhetett volna, amiért olyan idézetet választott, ami Riseborough-t és Blanchettet állította szembe egymással.

A Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia keddi közleménye szerint a szervezet „kampányszabályzatának célja a tisztességes és etikus díjátadási folyamat biztosítása. (...) A felülvizsgálat alapján nyilvánvaló, hogy a szabályzat egyes elemeit pontosítani, hogy jobb keretet teremtsünk a tiszteletteljes, befogadó és elfogulatlan kampányoláshoz.”

Az Oscar-gála március 13-án lesz, szerintünk nekik kellene nyerni a díjakat.