Torkán akadt kutya miatt megdöglött harcsát találtak Kiskunlacházán, még a chip is benne volt szegény Gaiusban

Régi, sokak által mesének tartott horgászlegendát igazolt az élet, illetve Pfeifer Rikárd, a Ráckevei Duna halőreinek vezetője. A legenda arról szól, hogy a nagy harcsák néha elkapják az úszó kutyákat is.

AZ RSD-szerte ismert hal- és természetvédelmi őrt egy kiskunlacházi nő riadóztatta azzal vasárnap, hogy a vízleeresztés után a stégje alatt valami hatalmas, döglött állatot talált, amelyiknek egy kutya vagy róka csontváza lóg ki a szájából. "Olyan, mint egy dinoszauruszfej" - szólt a hevenyészett, de annál ígéretesebb leírás a telefonban.

Pfeifer azonnal odahajtott, hogy a helyszínen kiderüljön, a titokzatos állat egy, a szakember által 30-40 kilósra becsült, "jócskán lebomlott" harcsa teteme, aminek a szájából egy "közepesnél kicsit kisebb kutya" maradványai lógnak ki.

Arra, hogy a ragadozó hal miért nem tudta lenyelni a kutyát, Pfeifer az óriási dögöt megfordítva kapott választ: a harcsa kopoltyúfedője alól az áldozat lábszárcsontja lógott ki.

photo_camera Piros nyíllal jelöltem a lábszárcsontot

A halőr így rekonstruálta a történteket:

"A kopoltyúfedő alól kilógó kb. 25 cm-es lábszárcsont arra utal, hogy az elragadott kutya a lenyelése közben kétségbeesetten kapálózott a harcsa szájában is. Így fordulhatott elő, hogy az egyik hátsó lába kicsúszott a harcsa kopoltyúján és kitámasztotta, megütköztette testét a lenyelés elől. A hal nem tudta kiköpni sem, mert a kutya (vagy róka) bundájának szőre megakadhatott a sűrű gerebenfogak közt. Így se ki, se be! Ez az állapot értelemszerűen mindkét állat halálához vezetett." Azóta egyértelművé vált, hogy a majdnem-zsákmány egész biztosan kutya volt, ugyanis, mint Pfeifer a 444-nek elmondta, megtalálták a chipjét. Már le is olvasták, így annyit biztosan tudni, hogy a neve Gaius és keverék kutyáról volt szó.

Update: A cikk közlése óta újra tudtam beszélni Pfeifer Rikárddal, így az NCIS-rajongók kedvéért íme néhány friss részlet a chip megtalálásáról. Szegény Gaiusnak csak a puszta csontváza maradt meg ugyan, de mivel helyben bomlottak le a szövetei, a chip átesett a harcsa alsó állkapcsába. Pfeifer a hanyatt fekvő harcsa állapocskörnyékét szkennelve találta meg azt. Gaiusról annyit tudni, hogy 2008-ban született, zsemleszínű hím volt, akit menhelyről fogadtak örökbe 2010-ben.

(Ha ismersz Gaius nevu keverék kutyát arról a környékről, kérlek jelentkezz a szilyl KUKAC 444.hu mailcímen!)

Korábban visszatérően érkeztek hírek valószínűleg harcsa által elragadott hazai kutyákról, például a szegedi Keramit nevű tóról, de ilyen kézzelfogható bizonyítékot még nem találtak a jelenségre. Az régóta ismert és bizonyított tény, hogy a harcsák alkalomadtán elkapnak vízimadarakat és kisebb emlősöket, például egeret, pockot vagy patkányt.

