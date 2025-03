Újabb parasztáldozat a Matolcsy-kör elleni leszámolásban: Száraz István eladja a Culinarist

Eladta a prémium élelmiszerkereskedelemel foglalkozó Culinarist ellátó cégét Száraz István - írja a Válasz Online. Száraz a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám üzleti-baráti körének prominens alakja, többmilliárdos MNB-kommunikációs megbízásokkal és jegybanki támogatással a háta mögött.

A Magyarországon exkluzívnak számító élelmiszereket forgalmazó, erősen túlárazott Culinaris-csoportot Száraz 2020-ban vette meg. A csoportból a Válasz szerint mostanra a nagykereskedelmi Culinaris Wholesale Kft.-t adta el biztosan, hogy a többi cégből is kivonul-e, egyelőre nem erősítették meg.

Száraz István a Matolcsy-klán többi tagjához hasonlóan Matolcsy György MNB-elnöksége alatt lépett nagyot előre. Korábban övé volt az Origo és a VS.hu is, mint a Válasz emlékeztet rá, mindkét oldal üzemeltetéséhez komoly MNB-s támogatást kapott, és kommunikációs munkákért is több milliárdot számlázhatott ki a jegybanknak.

photo_camera Száraz István a Felix étterem előtt Fotó: Németh Dániel/444

Matolcsy Györgynek március 1-én járt le a megbízatása a jegybank élén, azóta pedig a hozzá köthető kör zuhanórepülésbe került. Az Állami Számvevőszék feljelentésekkel zárta le az MNB-alapítványok gazdálkodásának átvilágítását, hűtlen kezelés miatt zajlik a nyomozás. Az MNB alá kitolt sok száz milliárd forintnyi közpénz nagy része az elmúlt években eltűnt, miközben a kis Matolcsy baráti köre óriási megrendeléseket kapott.

Száraz István az elmúlt hetekben már eladási listára tette a balatonakarattyai panzióját is, amire korábban 42 millió forint állami támogatást kapott, most pedig a jelek szerint a Culinarisból is távozik. Bő egy évvel az országgyűlési választások előtt a kormányzati szerelők is elkezdtek hangosabban beleállni a NER-lovagokkal való leszámolás témájába. „Azokat a NER-eseket, akik kullancs módon ránk telepedtek, eljött az ideje, hogy lesöpörjük magunkról” - mondta Lázár János csütörtökön, azt is gyorsan jelezve, hogy Orbán Viktor természetesen érinthetetlen, hiszen neki inge sincs több, hogy vehetné hát bárki rá a kritikát.